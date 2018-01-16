Вышел тизер российского фильма «Вратарь Галактики»

Опубликован первый тизер фантастического фильма «Вратарь Галактики» Джаника Файзиева. Идею этого фильма продюсер вынашивал много лет: она выросла из мечты об удивительных мирах будущего и из классических произведений мировых фантастов.

Действие развернется в Москве образца 2070 года. К этому времени город — вследствие галактической войны, разрушившей Луну, из-за чего сместились полюса планеты — станет центром тропического климата — с пальмами, солнцем, жарой, с уютом московских двориков, многонациональным гомоном и калейдоскопом… инопланетных рас.

Над городом возвышается огромный инопланетный корабль — это стадион, на котором проходят состязания, отдаленно напоминающие современный футбол, но только на невероятно больших скоростях. Это игра космобол. Когда идет игра — мир останавливается и все наблюдают за игрой.

Пригретые солнцем, стройные красавицы и атлетичные юноши не подозревают, что инопланетное зло пытается уничтожить этот завораживающий мир.

Фильм станет самым технически сложным проектом в истории российского кино. Над спецэффектами работают специалисты студии Main Road Post, отвечавшие ранее за создание мира в «Притяжении» Федора Бондарчука , а также графику к фильмам «Дуэлянт», «Сталинград», «Август. Восьмого».

Для того, чтобы реализовать наши грандиозные планы мы собрали, пожалуй, лучшую команду художников, каскадеров и специалистов по компьютерной графике. Наша цель — создать мощный аттракцион, в который зритель погрузится с головой и захочет стать частью этого яркого мира