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Названо место съемок «Фантастических тварей»
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Названо место съемок «Фантастических тварей» 

Fancy Journal 17 января 2018
«Фантастические твари, и где они обитают» стали новой главой в истории волшебного мира Джоан Роулинг и перенесли зрителей в Нью-Йорк 1920-х годов. Вторая часть «Преступления Грин-де-Вальда» расскажет о темном волшебнике, который собирает армию союзников по всей Европе. Известно, что действие фильма будет происходить в Лондоне и Париже. На днях, режиссер «Фантастических тварей» Дэвид Йейтс подтвердил, что и остальные три запланированных фильма будут сниматься в разных городах:
«Джо уже сказала мне, где будет происходит действие следующего фильма. Это потрясающе», — рассказал Йейтс. — «Это в прямом смысле слова глобальная история. А так как у этой истории и поклонники по всему миру, то и снимать ее в разных частях света особо приятно».
Напомним, что в съемках второго фильма франшизы принимают участие Эзра Миллер, Джонни Депп, Кэтрин Уотерстон, Джуд Лоу, Зои Кравиц, Эдди Редмэйн, Элисон Судол, Кармен Эджого, Клаудия Ким и Каллум Тернер. Продюсерами являются Дэвид Хейман, Стивен Кловз и Джоан Роулинг.
Премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» состоится 15 ноября 2018 года.
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