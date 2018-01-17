Названо место съемок «Фантастических тварей»

«Фантастические твари, и где они обитают» стали новой главой в истории волшебного мира Джоан Роулинг и перенесли зрителей в Нью-Йорк 1920-х годов. Вторая часть «Преступления Грин-де-Вальда» расскажет о темном волшебнике, который собирает армию союзников по всей Европе. Известно, что действие фильма будет происходить в Лондоне и Париже. На днях, режиссер «Фантастических тварей» Дэвид Йейтс подтвердил, что и остальные три запланированных фильма будут сниматься в разных городах:

«Джо уже сказала мне, где будет происходит действие следующего фильма. Это потрясающе», — рассказал Йейтс. — «Это в прямом смысле слова глобальная история. А так как у этой истории и поклонники по всему миру, то и снимать ее в разных частях света особо приятно».

Премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» состоится 15 ноября 2018 года.