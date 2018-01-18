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Кира Найтли пожаловалась на изнасилования в фильмах
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Кира Найтли пожаловалась на изнасилования в фильмах 

Lenta.ru 18 января 2018
В фильмах о современном мире почти всегда присутствует женщина, которую изнасилуют, заявила актриса Кира Найтли. Она призналась Variety, что по этой причине перестала сниматься в проектах о нашем времени.
«Мне кажется безвкусным то, как в кино изображают [современных] женщин, в то время как сценарии об известных женщинах из прошлого всегда меня вдохновляют», — подчеркнула артистка.
По словам Найтли, благодаря студиям Netflix и Amazon ситуация в индустрии улучшилась, стали появляться ленты про сильных женщин и женские истории. «Я неожиданно стала получать сценарии, в которых современных девушек не насилуют на первых пяти страницах, и они не играют простые роли любящей подружки или жены», — призналась она.
Ранее в январе фанаты «Звездных войн», недовольные появлением большого числа женщин в ведущих ролях в восьмом эпизоде франшизы, выпустили урезанную «Шовинистскую версию» фильма.
Кира Найтли — британская актриса, известная по ролям в серии «Пираты Карибского моря», картинах «Анна Каренина», «Доктор Живаго», «Игра в имитацию» и «Гордость и предубеждение».
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