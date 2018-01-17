Что смотреть в кино с 18 января

Форма воды The Shape of Water (Канада, США) В эти выходные в кинотеатрах будет не громко, но интересно: человек-амфибия от Гильермо дель Торо ; забавная российская комедия; Гари Олдман в роли Черчилля; воспитанный медведь Паддингтон и прочие.

Режиссер: Гильермо дель Торо

Жанр: фэнтези

О фильме: Немая уборщица Элайза работает в секретной научно-исследовательской лаборатории. Однажды она знакомится с неким Существом, типа нашего Человека-амфибии, и проникается к нему симпатией. А тому грозит серьезная опасность, так что уборщица устраивает тайную эвакуацию пленника к себе домой.

Фильм пригодится любителям фантастики, необычных любовных историй и тем, кто следит за разными престижными премиями: в этом году Гильермо дель Торо за этот фильм получил «Золотой Глобус» как лучший режиссер. Карп отмороженный (Россия)

Жанр: комедия

О фильме: Елена Михайловна, пенсионерка из провинциального городка, узнает, что смертельно больна и может умереть в любой момент. Чтобы не доставлять хлопот занятому сыну, она берется за организацию своих будущих похорон.

Да, это комедия. Темные времена Darkest Hour (Великобритания)

Жанр: драма

О фильме: Гари Олдман в роли Гари Олдман в роли Уинстона Черчилля , который стал главой британского правительства и министерства обороны в сложнейшее для страны время. Фильм рассказывает о работе премьер-министра в первые месяцы Второй мировой войны.

За эту работу Гари Олдман получил «Золотой Глобус 2018» в номинации «Лучшая мужская роль». Скиф (Россия)

Жанр: драма

О фильме: У ратника Лютобора, родом из Киевской Руси, похищают жену и сына. Воин мог бы, конечно, забить на пропажу и завести новую семью, но он не намерен отсиживаться дома. Он берет с собой пленного скифа Куницу в качестве проводника и отважно отправляется в стан врага, где их, скорее всего, быстро прикончат.

В картине ожидается много боевых сцен и простых древнерусских чувств, выраженных короткими мужественными репликами. Приключения Паддингтона 2 Paddington 2 (Великобритания, Франция, США)

Жанр: фэнтези

О фильме: Хорошо воспитанный медведь Паддингтон мечтает купить одну редкую книжку и самоотверженно копит на нее деньги. К сожалению, он не успевает, потому что книгу похищает из магазина охотник за сокровищами, мастер перевоплощения и бывший актер Феникс Бьюкенен.

Если еще не видели очаровательный первый фильм «Приключения Паддингтона», то самое время посмотреть его с детьми, а потом вместе сходить на продолжение. Астрал 4: Последний ключ Insidious: The Last Key (Канада, США)

Жанр: ужасы

О фильме: Одаренного экстрасенса Элис зовут в местечко под названием Пять ключей в штате Нью-Мексико, чтобы она разобралась с демонами, которые обитают в доме одной семьи. Элис соглашается на работу, но настроена не очень оптимистично: этот дом когда-то принадлежал ее семье, и она уверена, что совпадение не случайно. Мешок без дна (Россия)

Жанр: драма

О фильме: XIX век. Чтица рассказывает Великому князю историю о том, как в XIII веке убили в лесу Царевича, а потом все свидетели происшествия поведали Стражнику разные версии случившегося.

Фильм снят по мотивам новеллы японского писателя Рюноскэ Акутагавы «В чаще»: у того был самурай, а у режиссера Рустама Хамдамова — царевич.

Это для эстетов и философов. Если слово «реминисценции» не вызывает у вас приступа культурной зевоты, можно смотреть.