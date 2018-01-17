Сделано в Британии: 10 отличных сериалов

Для подписчиков ivi+ у нас прекрасные новости — премьера исторической драмы «Коллекция» о послевоенном мире высокой моды.

В честь этого события предлагаем посмотреть еще 9 первоклассных сериалов, которыми неустанно радует публику британский канал BBC. Коллекция

1947 год. Париж послевоенного времени пытается отойти от фашистской оккупации. Мирным людям давно хочется гармонии и спокойствия, поэтому первым делом семья Сабин берется за восстановление Дома мод. Именно в этом месте рождаются самые невероятные идеи, которые смогут вдохнуть жизнь в уставший город и наполнить его яркими красками. Но заманчивое предприятие столкнет между собой членов семьи, давние тайны и новые противоречия которых встанут на пути к завоеванию мировых подиумов. Полдарк

В основе сюжета лежит одноименная серия книг писателя Уинстона Грэма, которые уже экранизировались и шли на канале BBC One в 70-х годах. 1790 год, офицер британской армии Росс Полдарк ( Эйдан Тернер ) по окончанию войны возвращается домой в Корнуолл к разбитому корыту: отец умер, дом обветшал, невеста вышла замуж за другого, а угольная шахта, на которой трудится добрая половина деревни, закрылась.

Герою ничего не остается, как начать строить свою жизнь заново, попутно налаживая дела окружающих его людей. Рассветы-закаты, любовь, мезальянс, соперничество, благородство и мужество. Все это на фоне роскошной природы красивейшего морского графства на юго-западе Англии. Зовите повитуху

Отбросы (Плохие) Молодая акушерка Дженнифер Ли , только что закончившая обучение, поселяется в монастыре самого бедного района Лондона и устраивается работать повитухой. Никакие истории, теории и книги не могли подготовить девушку к тому, что она узнала во время работы.

Вот так легко взяли и перевернули стандартную историю с ног на голову: во время общественных работ, а именно — уборки улиц, молодые нарушители закона попадают в грозу. Разряд молнии наделяет их суперспособностями, но никто этим талантам не рад. Из-за них бедолаги все время попадают в дурацкие ситуации. Шерлок

Вершина озера Гениальный детектив Шерлок Холмс весьма внимателен к деталям, и эту его черту шоураннеры сделали главной фишкой сериала. Он выверен практически до миллиметра, каждый объект в кадре что-нибудь да значит, каждый символ не случаен. Это же обусловило и особую атмосферу «Шерлока» — загадочный, стильный, педантичный и отстраненно логичный.

Офицер полиции Робин Гриффин спустя долгие годы возвращается в родной городок у озера. Здесь умирает от тяжелой болезни ее мать, а еще здесь остались жуткие воспоминания прошлого, которые навсегда изменили жизнь Робин. Провести отпуск рядом с матерью не получается: пропадает 12-летняя девочка Туи, которая накануне пыталась покончить жизнь самоубийством. Темное дитя

Сара становится свидетелем самоубийства девушки, похожую на нее как две капли воды. В попытке убежать от собственных проблем, она крадет личность суицидницы, присваивает ее деньги, квартиру и проблемы. Записки юного врача

Экранизация рассказов Булгакова о молодом выпускнике медицинского университета Владимире Бомгарде, который в далеком 1917 году попал по распределению в больницу забытой Богом деревушки Мурьево.

Лютер Дэниэл Рэдклифф весьма убедительно передал первоначальный ужас неопытного лекаря, сменившийся впоследствии фирменной русской безысходностью и тоской.

Главный герой сериала — детектив, раскрывающий преступления в силу своих неординарных способностей. Побитый жизнью, недавним разводом, всевозможными маньяками и собственным дрянным характером, он все же продолжает идти вперед.

Табу

Начало XIX века. Загадочный и замкнутый Джеймс Делейни после 10 лет, проведенных в Африке, возвращается в Лондон с четырнадцатью украденными алмазами. Делейни интригует, убивает и сталкивает лбами правительство и крупную компанию, чтобы построить свою собственную торговую империю.