Российское фэнтези на тему забытых времен

Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра

На экраны выходит лента "Скиф".

Кино, которое оставляет после себя смешанные чувства и очень неоднозначное впечатление. Картина, во время просмотра которой ты не отводишь взгляд от экрана, а после — закрываешь глаза и глубоко вздыхаешь. Но сначала — о сюжете и о том, почему это не историческое кино, а именно фэнтезийный боевик. Итак, "официально" действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины — скифы. На территории нынешнего Крыма их потомки превратились в безжалостных наёмных убийц, называющих себя "волками Ареса". Соратнику русского князя, ратнику Лютобору предстоит тяжёлое испытание. Втянутый в междоусобные интриги, он отправляется в опасный путь ради спасения своей жены и новорождённого сына. Его проводником становится пленный скиф Куница. Они — враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе через дикие земли к пристанищу последних скифов. Красивый и простой синопсис, правда? Так вот — при просмотре не отступайте именно от него и всё будет хорошо. Желательно ещё на пару часов забудьте всё, что учили в школе об истории Древней Руси. И вот тогда вам всё понравится. Если не забудете — тоже понравится, но вопросов возникнет много. На любой из них есть очень простой ответ, озвученный аккурат перед закрытым премьерным показом "Скифа" его продюсером Сергеем Сельяновым

— На историчность мы не претендуем — у нас сказка. Поэтому что обвинения в псевдоисторичности, что замечания по поводу ляпов по контексту просто отметаются. Ну а вы попробуйте задать такие же вопросы после "Безумного Макса", с которым уже активно сравнивают ленту. Правильно — ничего не выйдет. А после Найшуллеровского "Хардкора" у вас были вопросы по сюжету? Вряд ли. Вот и здесь, в кино с подозрительно похожим стилем съёмки, вопросы лучше не задавать. В ленте видна большая реальная работа ряда людей, которые действительно искренне старались сделать всё красиво, несмотря на скромный бюджет. Работа костюмеров, гримёров и реквизиторов вызывает подлинное восхищение — не обладая голливудскими мощностями, создать такую визуальную составляющую — большой талант и огромные старания. А уж какие в "Скифе" сцены боёв! Не зря на съёмочной площадке работали настоящие профи своего дела — все поединки и драки ставились реальными чемпионами и тренерами. И вышло — зрелищно. Всё остальное в этой ленте — дело вкуса и восприятия каждого отдельно взятого зрителя. Понятно одно: и такой стиль имеет право на существование. А ещё лучше, если именно такие фильмы станут фундаментом для будущего мощного развития этой части отечественного кинематографа, которая очнулась после многолетней спячки совсем недавно. Однако, стоит заметить, что без поддержки во всех смыслах и без мощной базы сделать это будет очень непросто. Так что, у вас есть шанс поддержать российский кинопром и сходить на "Скифа" в кино — благо смотреть на большом экране его категорически показано.