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Дэниел Рэдклифф стал наркокурьером?
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Дэниел Рэдклифф стал наркокурьером? 

Попкорн News 19 января 2018
Попрощавшись с «Гарри Поттером», Дэниел Рэдклифф продолжает радовать своих поклонников разноплановыми ролями. В 2018 году Рэдклиффа можно будет увидеть в криминальном боевике «Вьючное животное» (Beast of Burden), создатели которого наконец-то представили первый трейлер. «Вьючное животное» расскажет о молодом пилоте по имени Шон Хэггерти, который зарабатывает на жизнь контрабандой наркотиков. В конечном итоге парень приходит к решению порвать с преступным бизнесом, но сначала ему нужно справиться с последним заданием — за один час перевезти через границу между Мексикой и США громадную партию кокаина, а заодно спасти жену и обвести вокруг пальца наркокартель, киллера и федералов.
В США премьера «Вьючного животного» состоится уже 18 февраля 2018, в России фильм пока дату премьеры не получил.
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