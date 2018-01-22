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Круз и Депп номинированы на «Золотую малину»
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Круз и Депп номинированы на «Золотую малину» 

Газета.Ru 22 января 2018
Организаторы антипремии "Золотая малина" объявили имена номинантов в видеоролике, посвященном "уничтожению опасных элементов, опасных для здоровья людей и окружающей среды".
Среди номинантов оказались актеры Том Круз ("Мумия"), Джейми Дорнан ("На пятьдесят оттенков темнее"), Марк Уолберг ("Трансформеры: последний рыцарь" и "Здравствуй, папа, Новый год! 2"), Джонни Депп ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки") и Зак Эфрон ("Спасатели Малибу").
Актрисами, номинированными на "Золотую малину" стали Дакота Джонсон ("На пятьдесят оттенков темнее"), Кэтрин Хайгл ("Наваждение"), Эмма Уотсон ("Сфера"), Дженнифер Лоуренс ("Мама!"), а также актер Тайлер Перри ("Хэллоуин Мэдеи 2").
За звание "Худшего фильма года" будут бороться "Эмодзи фильм", "Трансформеры: последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее", "Мумия" и "Спасатели Малибу".
Ранее сообщалось, что актер Дэниел Рэдклифф впервые прокомментировал скандальное участие Джонни Деппа в поттериане.
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