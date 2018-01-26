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Трейлер продолжения «Друзей»: более 40 млн просмотров
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Трейлер продолжения «Друзей»: более 40 млн просмотров 

Peopletalk 26 января 2018
Поклонники сериала «Друзья», последняя серия которого вышла в 2004 году, не теряют надежду снова увидеть любимых героев вместе. И хотя актеры уже не раз говорили, что не заинтересованы в продолжении ситкома (мол, история закончилась хэппи-эндом и смысла в ребуте нет), фанаты Рэйчел, Моники, Фиби, Чендлера, Джоуи и Росса не перестают фонтанировать идеями.
12 января, например, в Сети появился фанатский трейлер возможного полнометражного фильма «Друзья» — кто-то креативный склеил отрывки из других проектов, в которых актеры принимали участие вместе. Получился очень правдоподобный ролик, который собрал уже более 40 млн просмотров.
Конан О’Брайен, ведущий вечернего шоу, спросил у Лизы Кудроу — та самая Фиби — что она думает о трейлере. Лиза ответила, что он ей очень понравился, и сделан круто, и отметила: «С этим надо что-то делать. Но я не знаю, что». И засмеялась.
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