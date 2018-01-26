Трейлер продолжения «Друзей»: более 40 млн просмотров

Поклонники сериала «Друзья», последняя серия которого вышла в 2004 году, не теряют надежду снова увидеть любимых героев вместе. И хотя актеры уже не раз говорили, что не заинтересованы в продолжении ситкома (мол, история закончилась хэппи-эндом и смысла в ребуте нет), фанаты Рэйчел, Моники, Фиби, Чендлера, Джоуи и Росса не перестают фонтанировать идеями.

12 января, например, в Сети появился фанатский трейлер возможного полнометражного фильма «Друзья» — кто-то креативный склеил отрывки из других проектов, в которых актеры принимали участие вместе. Получился очень правдоподобный ролик, который собрал уже более 40 млн просмотров.