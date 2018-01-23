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Фильмы, которые помогут подтянуть английский
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Фильмы, которые помогут подтянуть английский 

Ivi.ru 23 января 2018
Если вы уже давно изучаете английский и что-то даже получается, но хочется большего, просто смотрите фильмы с субтитрами. Мы верим, что однажды вы сможете их отключить и не выпасть из фильма.
Мы выбрали несколько интересных вариантов на английском языке с русскими субтитрами из коллекции ivi.

Стервочки

Little Bitches, 2018
Три подружки-старшеклассницы — настоящее стихийное бедствие для маленького городка, жители которого мечтают о времени, когда те закончат школу и свалят из города. Девушки договорились открыть свои письма о приеме в колледж во время выпускного.

Отверженные

Les Misérables, 2012
Мюзикл по роману Виктора Гюго собрал под своим крылышком несколько замечательных актеров. Хью Джекман, Рассел Кроу, Энн Хэтэуэй, Аманда Сайфред, Эдди Редмэйн, Хелена Бонем Картер, Саша Барон Коэн, — показывают трагическую историю людей, которые всю жизнь барахтаются на дне. Французские маргиналы XIX века.

Meru, 2015

Три опытных альпиниста, жизнь им не мила, отважились совершить восхождение на пик Меру в Гималаях. Его высота — 6630 метров, и это одна из самых опасных и притягательных целей для покорителей вершин.

2001 год: Космическая одиссея

2001: A Space Odyssey, 1968
Космический корабль с кучей пассажиров в анабиозе, двумя бодрствующими капитанами и борткомпьютером Хэлом летит к Юпитеру в надежде на встречу с инопланетным артефактом. Они рассчитывают найти гигантский черный монолит, которой подозревается в слежке за развитием человечества.

Вмешательство

The Intervention, 2016
Восемь друзей, все насквозь замужне-женатые, собираются в загородном домике, чтобы провести выходные вместе. Главный смысл всей этой вечеринки — уговорить Руби и Питера развестись, потому что их откровенно недружный брак выглядит настолько жалко, что даже посторонним смотреть на него больно. Но на деле друзья в чужом глазу увидели соринку, а в своем — не разглядели бревна.

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости (Расширенная версия)

Batman v Superman: Dawn of Justice, 2016
Бэтмен не одобряет Супермена, потому что тот, хоть и весь из себя скучно положительный, но слишком сильный. Столько ударной мощи в одних руках — это опасно, мало ли чего взбредет ему в голову. В целом, судит по себе. Супермен тоже не любит Бэтмена, потому что тот непозитивный и методы у него бандитские. Несмотря на это, они спокойно уживались бы на одной планете, если бы не Лекс Лютор.

Beef, 2014

Владелец мясной лавки Лу обладает замечательным талантом читать людей, как открытую книгу. Поэтому в его магазинчик люди приходят не только за свежей вырезкой, но и за советом. Магазин практически превращается в зал суда, где проходят импровизированные слушания по обычным бытовым разногласиям.

Властелин колец: Братство кольца (Расширенная версия)

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 2001
Первая часть знаменитой трилогии Питера Джексона о том, как хоббиты и их разнокалиберные друзья собрались в Мордор, чтобы расплавить в жерле вулкана опасное Кольцо Всевластия.

Властелин колец: Две крепости (Расширенная версия)

The Lord of the Rings: The Two Towers, 2002
Братство кольца разделилось на три группы и пошло разными путями. В этой части Фродо и Сэм познакомились с легендарным бомжом Горлумом.

Властелин колец: Возвращение Короля (Расширенная версия)

The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003
Заключительная глава о противостоянии Саурона и всего честного мира включает в себя эпическую осаду крепости Минас-Тирит и подвиг маленьких хоббитов во имя мира во всем мире.

Наступит ночь

Night Will Fall, 2014
Документальный фильм, основанный на кинохронике 1945 года, рассказывает о том, что увидели союзные войска во время освобождения фашистских концлагерей. Создатели фильма также разыскали бывших узников, попавших в объектив операторов и расспросили их о том, как сложилась жизнь после освобождения.
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