Миллионы фанатов сериала поверили в красивую подделку

Поклонники сериала «Друзья», который шёл на телеэкранах с 1994 по 2004 год, всё ещё надеются снова встретиться с главными героями. За 10 сезонов сериал собрал множество наград и обрёл несметное число фанатов. После выхода последней серии постоянно появляются слухи о запуске полнометражной картины. 12 января на канале Smasher в YouTube появился трейлер, взбудораживший всех почитателей «Друзей». В описании были описаны сюжетные линии — Фиби столкнулась с проблемами в браке, Моника и Чендлер того и гляди разведутся, Рейчел и Росс пытаются найти общий язык после многолетней разлуки, а Джоуи так и остался в одиночестве.

Позднее оказалось, что трейлер — подделка, а долго ожидаемый фильм так и не выйдет. Создатели ролика использовали кадры из других работ актёров, где они выглядят повзрослевшими, и именно поэтому видео выглядело правдоподобно.