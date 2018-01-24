«Оскар»: звезды, номинированные на «лучшую роль»

Пять исполнителей и пять исполнительниц главных ролей выдвинуты на кинопремию «Оскар» в двух соответствующих номинациях: «лучший актер» и «лучшая актриса». Обладатели золотых статуэток станут известны в Лос-Анджелесе 4 марта. Что известно о каждом номинанте — узнал «МИР 24».

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ 1. Гэри Олдмен («Темные времена»)

Кинокритик Роджер Эберт называл Гэри Олдмена «лучшим молодым британским актером современности» в 1987 году — после выхода на экраны картин «Сид и Нэнси» и «Навострите уши», в которых Олдмен исполнил главные роли. Несмотря на похвалы, у актера пока есть только вторая по престижности американская кинонаграда — «Золотой глобус».

2. Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.») На «Оскар» Олдмен был номинирован на «лучшую мужскую роль» в английском байопике «Темные времена», где он сыграл Уинстона Черчилля в один из самых трудных для политика периодов — в первые месяцы Второй мировой войны. Ведущие зарубежные кинокритики, оценив фильм, еще до объявления номинантов пророчили актеру золотую статуэтку. Другой маститый кинокритик Грегори Элвуд уже называет Олдмена «лучшим актером нашего времени».

У Вашингтона уже есть высшая американская кинонаграда, и причем не одна: он стал вторым афроамериканцем, получившим «Оскар» за «лучшую мужскую роль» и «лучшую мужскую роль второго плана».

Фильм «Роман Израэл, Esq.», который рассказывает о непростом моральном выборе адвоката, пока плохо известен в России, его премьера еще не запланирована на территории СНГ. Главный герой картины в исполнении Вашингтона — слегка эксцентричный и чудаковатый адвокат, получивший в наследство крупную фирму. После неожиданного «везения» он узнает о тайных делах, которая вела его компания, обходя законы. Руководствуясь своей совестью и принципами юриста, он пытается покончить с опасным и незаконным прошлым фирмы.

Специально для роли адвоката Романа Израэля актер восстановил щель между передними зубами, которой очень стеснялся в юности и заделал сразу после выпуска из школы. 3. Дэниел Дэй-Льюис («Призрачная нить»)

Дэй-Льюис — единственный актер в истории Американской киноакадемии, который трижды был удостоен награды за «лучшую мужскую роль». Не так давно Дэй-Льюис объявил, что завершил карьеру актера. Поэтому свой последний «Оскар» он может получить уже постфактум.

Впрочем, Дэй-Льюис не первый раз расстается с кино. Так, в 2010 году он заявлял, что уходит из кинематографа и целиком отдает себя любимому занятию — деревообработке. Однако, поселившись в Италии, Дэй-Льюис стал сапожником. Местонахождение звезды тщательно скрывалось от прессы, Дэниел пропал с экранов и таблоидов. Однако группе кинематографистов во главе с Харви Вайнштейном все-таки удалось разыскать «сапожника» и уговорить его сняться в «Бандах Нью-Йорка».

4. Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем») Дэй-Льюис — преданный и бескомпромиссный последователь системы Станиславского. Перед съемками в «Бандах Нью-Йорка» он работал мясником и долгое время отказывался от помощи врачей, страдая пневмонией. В ленте Томаса Андерсона «Призрачная нить» Дэй-Льюис сыграл модельера, почти каждую минуту жизнь отдающего работе. Перед съемками Дэниел всерьез увлекся швейным искусством и собственноручно изготовил одно из платьев Balenciaga. На вопрос, может ли он сменить карьеру киноактера на модельера после ухода из кино, Дэй-Льюис ответил: «кто знает».

Тимоти Шаламе — самый молодой претендент на «Оскар» за «лучшую мужскую роль» в этом году. Часть кинокритиков уже называет его «самым перспективным новичком Голливуда». В возрасте 18 лет Тимоти сыграл сына Купера Тома в «Интерстелларе», в прошлом году Тимоти был номинирован на премию Британской академии кино и телевизионных искусств за главную роль в картине «Зови меня своим именем».

Картина Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем» рассказывает о 17-летнем подростке, который живет с родителями в Италии. У подростка возникает роман с 24-летним ученым, но продолжению отношений мешают обстоятельства. Разыгранная на экране скандальная тема однополой любви и игра молодого актера сделали Шаламе одним из главных претендентов на награду. 5. Дэниэл Калуя («Прочь»)

Самый малоизвестный в России номинант на премию. Многие роли Калуя исполнил в сериалах, популярность которых измерялась количеством скаченных серий из торрентов.

Не так давно режиссер Джордан Пил выпустил свою дебютную ленту — фильм ужасов «Прочь». На главную роль в ней был приглашен Дэниел Калуя . Актер сыграл молодого беззаботного фотографа, который попадает в историю, чуть не стоившую ему жизни. Фильм был снят всего за 28 дней. Причем режиссер планировал отвести съемочному процессу еще меньше — не больше 23 суток. Несмотря на «поспешность», актер, исполнивший главную роль в детективе-ужастике, может стать обладателем «Оскара».

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ 1. Салли Хокинс («Форма воды»)

Салли Хокинс — обладательница «Золотого глобуса» за роль Поппи в фильме «Беззаботная». После выхода в 2008 году ленты критики отмечали особый талант актрисы. Российский кинокритик Андрей Плахов писал, что она наделила свой персонаж «улыбкой наивной, но мудрой дурочки». Американский киновед Джим Хоберман обратил внимание, что образ, который создала Хокинс, производит «на прагматиков впечатление идиота». И отметил, что идеальным образом, к которому стремилась актриса, мог быть князь Мышкин из романа Достоевского.

2. Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») Действие мелодрамы «Форма воды», за работу в которой Хокинс номинирована на «Оскар», происходит во время «холодной войны». Героиня Салли Элайза — уборщица секретной военной лаборатории в Балтиморе. Она с детства лишена возможности говорить. Элайза неожиданно узнает, что в лабораторию привозят «секретный объект» — «человека-амфибию». Уборщица начинает наблюдать за необычным существом. Со временем между ними возникает контакт, а после — романтическая связь. Когда уборщица узнает, что объект ее любви собираются препарировать, она пытается организовать побег с военного объекта.

В юном возрасте Макдорманд переехала в Нью-Йорк, снимаясь в малоизвестных фильмах, которые не сулили ей достойных гонораров. Поэтому основным занятием начинающей актрисы была работа кассиром. В середине 1980-х Макдорманд даже пришлось сняться в рекламе пива, чтобы оплатить жилье.

Сегодня Френсис не только обладательница престижного «Оскара» (1997) и «Золотого глобуса» (2018) — в 2004 году актрису пригласили председательствовать в жюри 54-го Берлинского кинофестиваля.

Широкую известность Макдорманд принесла роль в фильме «Фарго» братьев Коэнов. Тогда Американская киноакадемия присудила ей «Оскар» за «лучшую женскую роль». Затем Макдорманд не раз доказывала, что является одной лучших драматических актрис США.

3. Мэрил Стрип («Секретное досье») Одна из ее последних работ — роль матери-одиночки в драме Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Героиня Макдорманд Милред Хейз вступает в конфликт с полицией родного города — она считает, что полицейские не хотят раскрывать дело об убийстве и изнасиловании ее дочери. И расклеивает информацию об этом на трех крупных городских билбордах, тем самым повергая некоторых жителей города в смятение.

Мэрил, бесспорно, самая титулованная номинантка на звание «лучшей актрисы». В ее копилке уже три «Оскара», а также двузначное количество номинаций: 31 раз она номинировалась на «Золотой глобус», 20 раз — на награду Американской киноакадемии. И это не считая других, менее известных наград.

Сирша Роинан родилась в Нью-Йорке в семье актеров. Еще в дошкольном возрасте она снялась в фильмах «Собственность дьявола» и «Охота на Веронику». Первой серьезной работой Сирши стала роль в драме Джо Райта «Искупление» (2008), за которую актриса была номинирована Американской киноакадемией на золотую статуэтку за «лучшую женскую роль второго плана».

Награду тогда получила Тильда Суинтон.

5. Марго Робби («Тоня против всех») Последняя номинация Сирши на «Оскар» — главная роль в разговорной трагикомедии Греты Гервиг «Леди Бёрд». Ронан сыграла девочку-подростка, которая страдает от скучной жизни в маленьком городке и начинает по-тихому бунтовать: красит волосы в яркий цвет, просит называть ее «Леди Птица» и мечтает сбежать в Нью-Йорк.

Марго Робби хорошо известна российскому зрителю по ролям в фильмах «Волк с Уолл-стрит» (Наоми Лапалья), «Тарзан. Легенда» (Джейн Портер), «Отряд Самоубийц» (Харли Квинн). В этом году она номинирована киноакадемией на премию за «лучшую женскую роль» за фильм «Тоня против всех».

«Тоня против всех» — это черная комедия о фигуристке, которая попадает в криминальную историю. Сценарий, положенный в ее основу, был включен в 2016 году в США в «черный список» — рейтинг самых многообещающих, но не выпущенных на экраны фильмов. В итоге за его экранизацию взялся австралийский кинематографист Крейг Гиллеспи

Картина номинирована на «Оскар» еще и за «лучший монтаж».

Оценить игру претендентки на премию Американской киноакадемии можно будет за месяц до оглашения официальных результатов американским жюри — премьера черной комедии с Марго Робби в главной роли состоится в России 1 февраля.