Netflix выпустил трейлер сериала «Семь секунд» 

Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер сериала «Семь секунд», основанного на фильме рязанского режиссера Юрия Быкова «Майор».
Создателем и исполнительным продюсером проекта является Вина Суд («Убийство»). Действие разворачивается в Джерси-Сити, где нарастает противостояние между темнокожим населением и полицией. Ситуация накаляется, когда подросток-афроамериканец погибает от рук белого служителя правопорядка.
В сериале снялись лауреат премии «Эмми» Реджина Кинг, Клэр-Хоуп Эшити, Расселл Хорнсби, Бо Напп, Майкл Мосли, Дэвид Лайонс, Рауль Кастильо и Закари Момо. Премьера первого сезона состоится 23 февраля 2018 года.