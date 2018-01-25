Netflix выпустил трейлер сериала «Семь секунд»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер сериала «Семь секунд», основанного на фильме рязанского режиссера Юрия Быкова «Майор».

Создателем и исполнительным продюсером проекта является Вина Суд («Убийство»). Действие разворачивается в Джерси-Сити, где нарастает противостояние между темнокожим населением и полицией. Ситуация накаляется, когда подросток-афроамериканец погибает от рук белого служителя правопорядка.