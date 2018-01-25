Стоит ли смотреть «Tomb Raider: Лара Крофт» 

- Жанр: боевик, приключения
- Страна: США
- Год: 2018
- Режиссёр: Роар Утхауг
- Продюсеры: Гари Барбер, Грэм Кинг, Дрю Кревелло
- Сценаристы: Женева Робертсон-Дуорет, Алистер Сиддонс
- Оператор: Джордж Ричмонд
- Художники: Гари Фриман, Том Браун, Энтони Кэрон-Делион
- Монтаж: Стюарт Бейрд
Кто снимался в фильме «Tomb Raider: Лара Крофт»: Алисия Викандер, Ханна Джон-Кэймен, Уолтон Гоггинс, Доминик Уэст, Кристин Скотт Томас, Ник Фрост, Дэниэл Ву, Эмили Кэри, Александр Виллауме, Хелена Холмс
Премьера (Россия): 15 марта 2018
Сюжет фильма «Tomb Raider: Лара Крофт»
Молодая бесстрашная девушка по имени Лара Крофт учится в колледже, подрабатывает курьером и снимает небольшую квартиру в Лондоне. Такую жизнь она выбрала сама, не желая принять на себя руководство огромной бизнес-империей отца, пропавшего семь лет назад. Загадочное исчезновение отца не дает героине покоя. Она начинает собственное расследование, которое приводит Лару на далекие Японские острова, где мужчину видели в последний раз. Там девушке предстоит приложить все возможные усилия для того, чтобы выжить среди врагов, завершить археологическое исследование отца и спасти мир, запечатав таинственную гробницу.
Интересные факты о фильме «Tomb Raider: Лара Крофт»:
В основе картины лежит перезапуск серии компьютерных игр Tomb Raider (2013);
Алисия Викандер, исполнившая главную роль, в детстве была поклонницей серии видеоигр про Лару Крофт;
Викандер вторая актриса, сыгравшая Лару Крофт, ранее эту роль исполнила Анджелина Джоли;
Это вторая картина, где актер Доминик Уэст играет роль отца героини Алисии Викандер. Первой была лента «Воспоминания о будущем» (2014).