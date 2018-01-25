Стоит ли смотреть «Tomb Raider: Лара Крофт»

Жанр: боевик, приключения

Страна: США

Год: 2018

Режиссёр: Роар Утхауг

Продюсеры: Гари Барбер, Грэм Кинг, Дрю Кревелло

Сценаристы: Женева Робертсон-Дуорет, Алистер Сиддонс

Оператор: Джордж Ричмонд

Художники: Гари Фриман, Том Браун, Энтони Кэрон-Делион

Монтаж: Стюарт Бейрд

Премьера (Россия): 15 марта 2018 Сюжет фильма «Tomb Raider: Лара Крофт»

Молодая бесстрашная девушка по имени Лара Крофт учится в колледже, подрабатывает курьером и снимает небольшую квартиру в Лондоне. Такую жизнь она выбрала сама, не желая принять на себя руководство огромной бизнес-империей отца, пропавшего семь лет назад. Загадочное исчезновение отца не дает героине покоя. Она начинает собственное расследование, которое приводит Лару на далекие Японские острова, где мужчину видели в последний раз. Там девушке предстоит приложить все возможные усилия для того, чтобы выжить среди врагов, завершить археологическое исследование отца и спасти мир, запечатав таинственную гробницу. Интересные факты о фильме «Tomb Raider: Лара Крофт»:

В основе картины лежит перезапуск серии компьютерных игр Tomb Raider (2013);

Алисия Викандер, исполнившая главную роль, в детстве была поклонницей серии видеоигр про Лару Крофт;

Викандер вторая актриса, сыгравшая Лару Крофт, ранее эту роль исполнила Анджелина Джоли

Это вторая картина, где актер Доминик Уэст играет роль отца героини Алисии Викандер. Первой была лента «Воспоминания о будущем» (2014).