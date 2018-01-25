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Стоит ли смотреть «Tomb Raider: Лара Крофт»
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Стоит ли смотреть «Tomb Raider: Лара Крофт» 

Teleprogramma.pro 25 января 2018
  • Жанр: боевик, приключения
  • Страна: США
  • Год: 2018
  • Режиссёр: Роар Утхауг
  • Продюсеры: Гари Барбер, Грэм Кинг, Дрю Кревелло
  • Сценаристы: Женева Робертсон-Дуорет, Алистер Сиддонс
  • Оператор: Джордж Ричмонд
  • Художники: Гари Фриман, Том Браун, Энтони Кэрон-Делион
  • Монтаж: Стюарт Бейрд
Кто снимался в фильме «Tomb Raider: Лара Крофт»: Алисия Викандер, Ханна Джон-Кэймен, Уолтон Гоггинс, Доминик Уэст, Кристин Скотт Томас, Ник Фрост, Дэниэл Ву, Эмили Кэри, Александр Виллауме, Хелена Холмс
Премьера (Россия): 15 марта 2018

Сюжет фильма «Tomb Raider: Лара Крофт»

Молодая бесстрашная девушка по имени Лара Крофт учится в колледже, подрабатывает курьером и снимает небольшую квартиру в Лондоне. Такую жизнь она выбрала сама, не желая принять на себя руководство огромной бизнес-империей отца, пропавшего семь лет назад. Загадочное исчезновение отца не дает героине покоя. Она начинает собственное расследование, которое приводит Лару на далекие Японские острова, где мужчину видели в последний раз. Там девушке предстоит приложить все возможные усилия для того, чтобы выжить среди врагов, завершить археологическое исследование отца и спасти мир, запечатав таинственную гробницу.

Интересные факты о фильме «Tomb Raider: Лара Крофт»:

В основе картины лежит перезапуск серии компьютерных игр Tomb Raider (2013);
Алисия Викандер, исполнившая главную роль, в детстве была поклонницей серии видеоигр про Лару Крофт;
Викандер вторая актриса, сыгравшая Лару Крофт, ранее эту роль исполнила Анджелина Джоли;
Это вторая картина, где актер Доминик Уэст играет роль отца героини Алисии Викандер. Первой была лента «Воспоминания о будущем» (2014).
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