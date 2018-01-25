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Вышел трейлер фильма «Я сражаюсь с великанами»
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Вышел трейлер фильма «Я сражаюсь с великанами» 

Игромания.ру 25 января 2018
Киностудия 1492 Pictures показала дебютный трейлер фильма «Я сражаюсь с великанами». Нас ждёт экранизация одноимённого графического романа издательства Image Comics, сценариста Джо Келли и художника Х. М. Кэн Ниимура.
История рассказывает о жизни замкнутой в себе школьницы Барбары, которая постоянно носит на голове игрушечные заячьи уши и, по её мнению, защищает мир от монстров. В школе девочку недолюбливают, дома проблемы, а школьный психолог уверена, что подросток придумывает себе приключения, дабы справиться с суровой реальностью. Барбаре и её подруге Софии предстоит разобраться, реальны ли чудовищные великаны или это всё лишь плод фантазии.
Главную роль в фильме исполнила Мэдисон Вульф («Трамбо», «Заклятие 2»). Также в драме сыграли Зои Салдана («Аватар», «Стражи Галактики»), Сидни Уэйд (сериал «Шерлок», «Проклятый Юнайтед») и Имоджен Путс («Грязь», «Любовные неудачи Джейн Остин»). Режиссёром ленты выступил Андерс Вальтер Хансен, для которого эта лента станет дебютом в полнометражном кино, а сценарий написал автор оригинального комикса Джо Келли. Впервые «Я сражаюсь с великанами» показали показали на кинофестивале в Торонто, где картина получила положительную критику.
Российская премьера фильма «Я сражаюсь с великанами» запланирована на 29 марта 2018 года.
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