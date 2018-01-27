Мальчик из «Титаника» до сих пор получает гонорары

Риси Томпсон сыграл в оскароносном фильме "Титаник", когда ему было всего пять. Он сыграл эпизодическую роль. Герой Томпсона даже в титрах обозначен лишь как "маленький ирландский мальчик". Риси сыграл молодого героя, пассажира третьего класса, путешествующего со своей матерью. Оба персонажа умирают во время катастрофы на лайнере.

За все время съемок он появляется в кадре в трех сценах и имеет одну диалоговую линию за весь фильм. Его вознаграждением стали 30 тысяч долларов, которые его родители положили в банк, чтобы сын смог воспользоваться деньгами, когда достигнет совершеннолетия. Часть суммы уже потрачена, но кое что еще припасено.

Несмотря на то, что роль Томпсона была эпизодической, Риси до сих пор получает гонорар за сыгранного персонажа. Деньги поступают ему на счет ежегодно, меняется только сумма.

Томпсону идут отчисления за счет показа фильмов в онлайн-кинотеатрах и стриминговых сервисах, а также за коллекционные переиздания киноленты.

Ежегодно молодой человек получает 200-300 долларов за участие в фильме.

Сейчас ему 25, он — директор по цифровому маркетингу. О съемках в "Титанике" вспоминает редко. Говорит, что все это было, как в прошлой жизни, но он всегда рад карманным деньгам.