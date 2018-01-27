Ещё
Мэрил Стрип появится в «Большой маленькой лжи»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мэрил Стрип появится в «Большой маленькой лжи» 

Рамблер 27 января 2018
Знаменитая актриса Мэрил Стрип согласилась принять участие в съемках сериала "Большая маленькая ложь". Первый сезон вышел на экраны в 2017 году, шоу было обласкано критиками и снискало высокие оценки у зрителей.
Как стало известно изданию Variety, гонорар актрисы составит 800 тысяч долларов за один эпизод. А компанию на съемках звезде составят Риз Уизерспун, Николь Кидман и Лора Дерн.
"Большая маленькая ложь" — сериал, производством которого занимается компания HBO. Телешоу уже завоевало несколько "Эмми" и "Золотых глобусов". Сериал получил самые лестные оценки от Гильдии киноактеров США.
Следующий сезон шоу запланирован на 2019 год.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение