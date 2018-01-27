Мэрил Стрип появится в «Большой маленькой лжи» 

Знаменитая актриса Мэрил Стрип согласилась принять участие в съемках сериала "Большая маленькая ложь". Первый сезон вышел на экраны в 2017 году, шоу было обласкано критиками и снискало высокие оценки у зрителей.
Как стало известно изданию Variety, гонорар актрисы составит 800 тысяч долларов за один эпизод. А компанию на съемках звезде составят Риз Уизерспун, Николь Кидман и Лора Дерн.
"Большая маленькая ложь" — сериал, производством которого занимается компания HBO. Телешоу уже завоевало несколько "Эмми" и "Золотых глобусов". Сериал получил самые лестные оценки от Гильдии киноактеров США.
Следующий сезон шоу запланирован на 2019 год.