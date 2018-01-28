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«Движение вверх» собрал более 2,5 млрд рублей в прокате
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«Движение вверх» собрал более 2,5 млрд рублей в прокате 

Авторадио 28 января 2018
Сборы фильма «Движение вверх» превысили сумму в 2 с половиной миллиарда рублей. Об этом пишет «Газета.ру». Еще в середине января картина стала самой кассовой российской лентой в отечественном прокате. 25 января, в День студента, специальный показ устроили для учащиеся и преподавателей в МГУ. Как рассказали в руководстве вуза, просмотр «Движения вверх» в Татьянин день хотят сделать ежегодной традицией. Картина вышла в прокат 28 декабря при информационной поддержке Авторадио. Фильм рассказывает об исторической победе советских баскетболистов на Олимпиаде в 1972 в Мюнхене.
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