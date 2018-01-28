«Движение вверх» собрал более 2,5 млрд рублей 

"Движение вверх" вышел в прокат в конце декабря и уже в первый уик-энд побил многие рекорды по сборам — за те выходные он собрал более ста миллионов рублей. По некоторым данным, фильм о победе наших баскетболистов обошел по цифрам и рекорд "Аватара".
По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы, по состоянию на 27 января 2018 г. общие сборы ленты насчитывают 2 млрд 507 млн 755 тыс. 663 руб.
«Движение вверх» — спортивная художественная драма 2017 г. режиссера Антона Мегердичева. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о победе нашей мужской сборной по баскетболу над сборной США на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 г.