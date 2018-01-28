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Вышел трейлер «Такси 5»
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Вышел трейлер «Такси 5» 

Рамблер 28 января 2018
Несколько дней в сети был анонсирован трейлер пятой части культового фильма "Такси".
Для тех, кто слишком обрадовался, мы вынуждены добавить комментарий: увы, практически весь актерский состав новый.
Главные роли исполнят Франк Гастамбид (он же выступил постановщиком) и Малик Бенталха. Но, как ясно из нашей обложки, радостные новости тоже имеются — неповторимого и яркого комиссара Жибера сыграет все тот же Бернар Фарси.
Премьера фильма Люка Бессона назначена на 12 апреля 2018 года.
Напомним, премьера первой части мгновенно ставшей популярной французской комедии состоялась в 1998 году.
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