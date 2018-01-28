Вышел трейлер «Такси 5»

Несколько дней в сети был анонсирован трейлер пятой части культового фильма "Такси".

Для тех, кто слишком обрадовался, мы вынуждены добавить комментарий: увы, практически весь актерский состав новый.

Главные роли исполнят Франк Гастамбид (он же выступил постановщиком) и Малик Бенталха. Но, как ясно из нашей обложки, радостные новости тоже имеются — неповторимого и яркого комиссара Жибера сыграет все тот же Бернар Фарси

Премьера фильма Люка Бессона назначена на 12 апреля 2018 года.

Напомним, премьера первой части мгновенно ставшей популярной французской комедии состоялась в 1998 году.