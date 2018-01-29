Фильмы, на создание которых режиссеров вдохновили их дети

Вдохновение можно черпать из всего: из книг, фильмов, спектаклей и, самое главное, из нашей повседневной жизни. Ведь именно в ней постоянно происходят чудеса, даже если иногда мы не сразу это замечаем. А вот режиссеры и аниматоры замечают. И знают, что далеко за музой ходить не надо, вот она рядом сидит и ест кашу.

Мало кто знает, но многих режиссеров на создание фильма или мультфильма вдохновляли (и до сих пор вдохновляют) их собственные дети. Они наталкивают родителей на идеи, становятся прототипами героев, просят рассказать сказку, которая становится известна на весь мир, и становятся лучшей мотивацией для творчества.

Редакция Tlum.Ru подготовила для вас обзор из 10 мультфильмов и фильмов, которые появились на свет благодаря детям. «Головоломка»

Режиссер мультфильма «Головоломка» Питер Доктер дал своей дочери Элли «роль» в мультфильме «Вверх», где она озвучила бойкую девчушку с таким же именем, у которой волосы торчат во все стороны, и характер под стать прическе. Весь этот образ он списал со своей дочери, которая в 8−10 лет была именно такой. Но вдруг озорная и смешливая дочка Доктера стала меняться. Стала тихой и замкнутой. И Питер задумался о том, что происходит в ее голове, почему она так изменилась?

Так и возникла идея мультфильма «Головоломка». Показать, что происходит в голове у 11-летней девочки, как сложно ей справляться со своими эмоциями и страхами. Ведь чувства не выбирают. «Мы не можем решить: о’кей, сейчас я начну злиться. Это просто происходит с нами, и все!» — говорит Доктер. По его мнению, это фильм о взрослении, о том, как оно сложно воспринимается и детьми, и родителями. Вот так Элли Доктер стала героиней сразу двух мультфильмов студии Pixar — беззаботной Элли и подрастающей Райли. «Артур и минипуты»

Идею «Минипутов» подкинули Люку Бессону не его дети, а художник, который принес рисунок со странным существом и предложил снять мультфильм про таких вот лилипутов. Тем не менее, без влияния детей Бессона (их у него, кстати, пять) тут не обошлось.

Сам Бессон говорит, что они повлияли на создание книги «лишь косвенно». Именно у своих дочерей режиссер подсмотрел то, как дети воспринимают ближних. Один раз Бессон зашел в комнату и увидел, что одна дочь спокойно играет, пока вторая надрывается от слез. Дети не воспринимают подобное лет до 6−7 как что-то странное, не предлагают помощь. Именно такие детали писатель и режиссер старался подметить для своих книг и фильмов.

По его словам, он не равняется на мнение своих детей и не рассказывает им о своих идеях. «Дети все находят великолепным. И последний фильм, который они видели, будет всегда самым лучшим», — заявляет Бессон. Тем не менее он все равно добавляет, что фильмы про маленький народец посвящены его любимым дочерям. «Как поживаете?»

Гений японской анимации Хаяо Миядзаки в 2013 году заявил об окончании своей карьеры из-за проблем со зрением. Но в 2016 он сказал, что вернется и сделает еще один мультфильм ради своего внука. Таким образом он скажет ему, что не сдавался до последнего.

А учитывая то, что это будет аниме о взрослении и вопросах, которые задает себе ребенок, Миядзаки этой работой явно хочет помочь подрастающему внуку найти необходимые ответы. Пока об этом проекте мало что известно. Мультфильм выйдет не раньше 2021 года, в его основе будет лежать классика детской японской литературы с тем же названием, вышедшая в 1930-х годах. Но ждем уже сейчас, это же Миядзаки! «Приключения Шаркбоя и Лавы 3D»

А вот с этим странным фильмом, снятым несравненным Робертом Родригесом , все еще интереснее. Сценарий к нему практически написал 7-летний сын Родригеса Рейсер. Ну и остальные четверо детей помогали. Фильм основан на историях и снах Рейсера о друзьях-супергероях.

В прокате фильм про мальчика с отрастающими плавниками и огненную девочку кассу, мягко говоря, не собрал, да еще и иск получил за слово «Sharkboy» в названии. Но главное, что он понравился детям. А как им может не понравиться фильм, в котором твой великолепный папа воплощает все твои сумасшедшие идеи? «Песнь Моря»

Великолепный и номинированный на «Оскар» мультфильм «Песнь Моря» режиссера Томма Мура тоже не был бы таким, если бы не его сын Бен. Идея картины про девочку-шелки пришла в голову режиссеру во время семейного отдыха на полуострове Дингл в Ирландии. 10-летний мальчик увидел в море мертвого тюленя и спросил об этом отца. Местные жители рассказали семье, что рыбаки стали убивать тюленей, так как из-за них уменьшается добыча рыбы.

Но раньше никому не пришло бы в голову убивать тюленей из-за легенды о шелки — полулюдях-полутюленях. Мур решил, что-то, что люди забывают свой фольклор очень трагично и решил напомнить мифы Ирландии в анимационной форме. А его сын Бен стал прототипом мальчика Бена из мультфильма. «Оливер Твист»

Роман Полански долго хотел снять фильм для своих детей — дочери Морганы и сына Элвиса. Они всегда активно интересовались его работой, но его фильмы были на слишком взрослые темы. И тогда Полански стал искать более детский сюжет, остановившись в итоге на книге Диккенса «Оливер Твист».

История Оливера, сироты из Лондона, который проходит сложный путь и пытается вырваться из банды карманников, в которую попал волей случая, показалась режиссеру подходящей. В итоге вышлел замечательный фильм, эпизодическую роль в нем он дал сыграть своей маленькой дочке — Моргане. Она ненадолго появилась в кадре как дочка фермера. Кстати, в отцовском «Пианисте» она тоже играла. «Савва. Сердце воина»

По словам режиссера, на создание мультфильма его вдохновил его сын Савва, когда ему было всего 6 лет. Отец рассказывал ему сказку на ночь, на ходу придумывая историю про солнышко. И тогда малыш начал задавать ему сложные вопросы — когда погаснет солнце, есть ли бог и так далее. Фадеева поразили эти размышления, и он решил снять мультфильм, который сможет научить детей чему-то важному.

Идея вылилась в проект «Савва. Сердце воина». Конечно же, главный герой мультфильма — тезка сына Фадеева не просто так, они даже внешне похожи. Главная мысль, которую отец пытался донести сыну через анимацию — всего можно достичь, если хотеть этого всем сердцем и прикладывать к этому усилия. И пусть мультфильм провалился в прокате, думаем, ребенок был счастлив. «Турбо»

На создание картины про быстроходную улитку Дэвида Сорена вдохновил его младший сын. Несмотря на то, что тот еще не умел толком разговаривать, он обожал машинки и гонки и мог определять по внешнему виду марку и модель любого проезжающего автомобиля. Чтобы порадовать малыша Сорен взялся за мультфильм «Турбо», который детский, смешной и про гонки.

А вот главного героя произведения Сорен, кстати, списывал с садовых улиток, которые уничтожали урожай его любимых помидоров в огороде. Вот так в создании мультфильма стали повинны дети и любовь к садоводству. «Анимированная жизнь»

Удивительный фильм, основанный на реальной истории с реальными же людьми. Сценарий фильма написал обладатель Пулитцеровской премии — Рон Саскинд . И это фильм про его сына — Оуэна. До трех лет мальчик разивался совершенно нормально, но потом внезапно он полностью перестал разговаривать. Он никак не выражал свои мысли и желания, не проявлял интереса к окружающему миру. Врачи поставили страшный диагноз «аутизм».

Долгие годы ушли у родителей на то, чтобы наладить отношения с сыном. А делали они это с помощью диснеевских мультфильмов. Через «Русалочку» и «Короля Льва», которые Оуэн смотрел раз за разом, родители объясняли малышу взаимоотношения людей и механизмы общения. И со временем это помогло! Весь фильм — очень трогательная история об этом. «Струны»

И напоследок, еще один трогательный короткометражный мультфильм, созданный отцом в память о своем сыне. Испанец Педро Солис снял историю о девочке Марии, чья жизнь меняется с тех пор, как в классе появляется необычный новенький.

«Моей дочери Александре — спасибо, что вдохновила меня на эту историю. Моему сыну Николосу — лучше бы ты не вдохновлял меня на эту историю, Лоле — за все, что ты выплакала передо мной». Даже добавить нечего.

Картина «Струны» поулчила премию «Гойя» за лучший короткометражный мультфильм и вызвала очень много откликов у людей, которые также сталкивались с подобной проблемой.