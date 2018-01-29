5 причин пойти на фильм «Тоня против всех»

Наш автор Настя Гулиджанян посмотрела трагикомедию о скандальной фигуристке и осталась в полном восторге. И у нее на это, как водится, пять причин.

В основе сценария совершенно безумная, но при этом реальная история. Имя Тони Хардинг хорошо известно только ярым фанатам фигурного катания, но даже если вы не поклонник выкрутасов на льду под классическую музыку, личность Тони заслуживает внимания.

Эксцентричная и талантливая фигуристка на пике своей карьеры (первое место в США, визитная карточка — тройной аксель) оказалась втянута в мировой скандал: трудно остаться незапятнанной, когда бывший супруг заказал нападение на твою главную соперницу.

Сценарист Стивен Роджерс превратил историю Тони в черную комедию, но поверьте в этом фильме есть все: гротеск и юмор «Фарго», очарование и простота «Форреста Гампа» и напряжение «Американского психопата». «Тоня» настолько эклектична, что веселит и пугает одновременно.

Гениальные актерские работы и идеальный кастинг. Разбрасываться в анонсе фильма такими эпитетами — все равно написать про отель что он «стильный и роскошный». И тем не менее: как в ризотто от шефа тут каждый ингредиент (читай — актер) на своем месте и каждый проделал огромную работу.

Себастиан Стэн — знаменитый Баки Барнс, совершенно неузнаваем в роли усатого тупицы мужа. Эллисон Дженни заставит вас ненавидеть Лавону Голден — за роль деспотичной мамаши Тони она уже отхватила «Золотой глобус» и вот-вот получит «Оскар». В фильмографии Дженни много ярких ролей, которые мало кто помнит (чего только стоит миссис Перк — директор и писательница грязных романов в подростковой комедии «10 причин моей ненависти»), но ее Лавона точно останется в анналах И, разумеется, надо сказать о Марго Робби , которая тоже номинирована на премию Американской киноакадемии как лучшая актриса, но, увы, скорее всего ее не получит (дорогу ей перешла Фрэнсис МакДорманд ). Но это и неважно, кинокритики теперь до конца жизни будут писать в скобках (I, Tonya) после ее имени. У каждого достойного актера в карьере должна быть такая роль, взять хотя бы Марион Котийяр (La Vie en Rose) или Сальму Хайек (Frida).

Бодрый формат. Отдельно стоит рассказать о том, что это вовсе не занудный байопик как может показаться, а резвый псевдодокументальный фильм, в основе которого реальные интервью. Режиссер Крейг Гиллеспи иллюстрирует события так, как они были, пока каждый из героев рассказывает свою версию перед камерой, показания не сходятся, поэтому иногда персонажи влезают в повествование и вставляют свои пять копеек уже по ходу. Получается забавно не смотря на весь трагизм ситуации.

Актуальная тема. Сильные женщины, не пасующие перед трудностями — в Голливуде «на острие моды», уж простите. Благодарить за это Вайнштейн-гейт или ненавидеть — решать вам. Но тот факт, что бунтарка Тоня, как и упомянутый выше продюсер тоже прошла путь от любимицы Америки до персоны нон-грата только подогревает интерес к картине. Если вас мало волнует вся эта забугорная харрасмент-шумиха достаю козырь: то, насколько актуальны события фильма для российских зрительниц поражает не меньше. Нищета, декриминализация домашнего насилия, абьюзинг, виктиблейминг и вранье от СМИ — тут целый букет, и, как ни крути, с чем-то да приходилось сталкиваться. Так что история несломленной Хардинг должна быть рассказанной, авось и вдохновит кого. В смысле не ноги соперницам ломать, а идти вперед, несмотря на препоны.

Живой педагогический пример. «Тоню» ко всему прочему надо давать смотреть всем молодым матерям как антипособие. Особое место в фильме занимают отношения Тони с ее матерью — персонажем ярким, с очень специфическими методами воспитания и это мягко сказано (реальная Лавона была возмущена тем, какой ее представили в фильме). Что будет с ребенком, не знавшим тепла и материнской ласки? Какую модель для будущих отношений примет девочка, если ее били и делали вид, что это нормально? Что станет с человеком, если он сможет добиваться целей только через давление? Теоретически ответ на эти вопросы знает даже тот, кто не читал Петрановскую. Что происходит на практике, расскажет история Тони Хардинг. И поверьте, эта девушка вас удивит.