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Изабель Юппер записала видео в поддержку Серебренникова
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Изабель Юппер записала видео в поддержку Серебренникова 

Собака 29 января 2018
Французская актриса, лауреат "Золотого глобуса" и номинантка на премию "Оскар" Изабель Юппер записала видеообращение в поддержку художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова.
Ролик актриса решила записать в связи с выходом в прокат двух фильмов с ее участием (режиссера Михаэля Ханеке) — "Хэппи-энд" и "Пианистка" 2001 года.
В видеообращении Юппер передала привет Серебренникову и сказала, что болеет за него всем сердцем. До этого актриса посвятила российскому режиссеру свою речь на церемонии вручения премии «Мольер» (тогда она попросила президента РФ оставить Серебренникова «в покое»). Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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