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«Бегущий по лезвию 2049» получил премию
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«Бегущий по лезвию 2049» получил премию 

Киноафиша 30 января 2018
Сиквел легендарного «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта стал лауреатом премии Гильдии художников-постановщиков. В одной категории с «Бегущим по лезвию 2049» Дени Вильнёва оказались такие фантастические фильмы, как «Чудо-женщина», «Звездные войны: Последние джедаи», «Планета обезьян: Война» и «Красавица и чудовище».
Премию за исторический фильм получила «Форма воды» Гильермо дель Торо, обошедшая «Дюнкерк» Кристофера Нолана и «Темные времена» Джо Райта. Среди современных фильмов жюри отметило «Логана», попавшего в одну категорию с «Прочь», «Короче», «Леди Бёрд» и картиной Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Среди анимационных фильмов победа досталась анимационной ленте «Тайна Коко». Без наград среди сериалов не остались «Игра престолов», «Рассказ служанки», «Черное зеркало» и «Блеск».
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