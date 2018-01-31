Лучшие ретро-сериалы

Шикарные наряды, старые автомобили, запрет на алкоголь и на оргазм. Подборка ретро-сериалов, где время становится одним из полноправных действующих лиц, а не просто отправной точкой.

На последнем вручении «Золотого глобуса» одним из триумфаторов стал прекрасный ретро-сериал «Удивительная миссис Мейзел». Сам проект получил глобус в категории «Лучший сериал (комедия/мюзикл), а Рэйчел Броснахэн, сыгравшая милую еврейскую барышню, образцовую жену из 50-х годов, жизнь которой рушится в один миг, награждена как „Лучшая актриса“.

»Миссис Мейзел» рассказывает историю девушки из хорошей семьи, у которой все идет по плану, идеальному плану: образование, отличный муж, двое детей. Она практически всесильна — может приготовить идеальную говядину и задобрить владельца клуба, организовать ужин и подержать любое, самое нелепое начинание мужа. Но однажды он уходит от нее к секретарше, а она неожиданно для себя начинает заниматься стэндапом, причем успешно. Важной составляющей сериала стала эстетика 50-х: это и особая атмосфера, и машины-интерьеры, и наряды героини в стиле new look. Так и хочется примерить каждое платье.

Вдохновившись, мы сделали подборку других ретро-сериалов, где время становится одним из полноправных действующих лиц, а не просто отправной точкой. «Безумцы»

Кто не знает Дона Дрейпер, обаятельного героя «Безумцев», алкоголика, циника и талантливого рекламщика? Дон сам как будто сошел с постера из 60-х — такого, где мужчины в дорогих костюмах с мужественным подбородками пьют скотч и обсуждают машины. В общем-то, на этих образах и построен весь сериал. Он вам обязательно наскучит — мало кто дожил до седьмого сезона, но смотреть все равно стоит. «Оттепель»

Евгения Цыганова и «Оттепель» называют нашим ответом Джону Хэмму и «Безумцам». Евгений — гениальный оператор, за которого бьется вся киностудия и, кажется, все женщины Москвы, но единственную девушку, которая ему дорога, он уступает своему другу. А ради чего — ради искусства.

Кадр из сериала «Оттепель»

Все это происходит на фоне съемок зажигательного фильма про колхоз и под аккомпанемент прекрасных старых песен. «Оптимисты»

Если вам понравилась «Оттепель», то наверняка придутся по душе и «Оптимисты». Высоко над Москвой, в здании министерства иностранных дел СССР, работает уникальная информационно-аналитическая группа — ИАГ. Это молодые специалисты, недавние выпускники МГИМО. Их задача — находить новые оригинальные подходы к вопросам взаимоотношений СССР с внешним миром. Все полны энтузиазма и, конечно, оптимизма, но зачастую попадают впросак. «Пан Американ»

Ради чего стоит смотреть «Пэн Американ», так это ради музыки и девушек. Кристина Риччи, Марго Робби и другие красотки в форме стюардесс путешествуют по всему миру, влюбляются, разочаровываются и иногда подрабатывают в ЦРУ. Действие происходит в 60-х, тогда профессию стюардессы окружал ореол романтики и отваги, ведь далеко не каждая «девушка из хорошей семьи» готова была рискнуть, и променять жизнь домохозяйки в пригороде на полеты и приключения. «Американцы»

О шпионах, точнее о сотрудниках КГБ, живущих под прикрытием в США, есть отдельный сериал — «Американцы». С виду обычная семья с двумя детьми в американском пригороде прячет в своих шкафах столько скелетов, что хватило на целых четыре сезона.

Кадр из сериала «Американцы»

Жизнь им усложняет агент ФБР, живущий по соседству, и любовные терзания. «Мастера секса»

Еще один сериал о смельчаках — «Мастера секса». Доктору Мастерсу и его прекрасной ассистентке Вирджинии летать и шпионить не приходилось, зато приходилось исследовать сексуальные реакции, а точнее, исследовать сексуальные реакции в 50-х, когда об оргазме без стеснения мог говорить разве что Фрейд. Пока их подопытные совокуплялись, обвешанные проводами и датчиками, они хладнокровно записывали все данные, ну и иногда сами участвовали в эксперименте. «Жизнь на Марсе»

«Жизнь на Марсе» отлично рассказывает о том, как изменилась Англия за тридцать лет. Дело в том, что главного героя в 2006 году сбивает машина? и он оказывается в 1973. Сэм продолжает служить в полиции, но это уже совершенно другая работа, даже анализ ДНК еще не изобретен. Однако герой пытается адаптироваться и привыкнуть к новому миру, а также понять, что же с ним произошло. У «Жизни на Марсе» есть и российский вариант. «Обратную сторону луны» только ленивый не ткнул носом в ее вторичность. Главный герой также милиционер, и он также попадает в 70-е после того, как его сбивает машина, и продолжает работать в советской милиции. Но на этом все сходства заканчиваются и начинаются различия. «Острые козырьки»

От служителей правопорядка перейдем к преступникам — они всегда дают больше пищи для фантазий. «Острые козырьки» рассказывают о мрачной жизни мрачного Бирмингема 20-х годов, и о группировке, которая постепенно набирает вес и расправляется со своими врагами. «Подпольная империя»

Еще один сериал о двадцатых — «Подпольная империя». Америка периода сухого закона, когда предприимчивые бизнесмены-бандиты-политики зарабатывали на пристрастии граждан к спиртному. Несмотря на весь колорит, бандитские разборки и любовные драмы, «Подпольная империя» держится на Стиве Бушеми и его безумных глазах. «Фарца»

«Фарца» завершает тему благородных бандитов. Действие первого сезона происходит в шестидесятых, а герои, сплошь образованные и интересные юноши с горящим взглядом, вынуждены фарцевать. Разумеется, продажа джинс из-под полы не приближает их к мечтам, но позволяет неплохо заработать. «Вызовите акушерку»

«Вызовите акушерку» — английский сериал о работе акушерок в бедном районе Лондона в 50-х годах XX века. В каждой серии роды, беременные женщины и женщины с колясками, но помимо этого много о добром и вечном — о дружбе, чести, помощи людям, такой заряд позитива с кристально чистыми и искренними главными героями, окруженными страданиями и бедностью. Много жизненных драм — бьют, пьют, бросают, голодают, спасают — и монашки. «Корона»

Ну и как же без «Короны» — одного из лучших сериалов последних лет, посвященных королеве Елизавете и британской королевской семье.

Кадр из сериала "Корона"

Действие начинается в 1947 году, на экране мы видим девушку, у которой не так уж много шансов на престол. Да вот только ее дядя между любовью и долгом выбирает любовь, отец умирает, а народ приветствует новую королеву. По слухам, настоящей Елизавете сериал понравился, правда, она посетовала на то, что некоторые события показаны чрезмерно драматично.