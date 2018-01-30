6 русских комедий о нашей жизни

В жизни так много поводов для здорового, жизнеутверждающего смеха, так что мы собрали шесть хороших фильмов, которые прекрасно это доказывают. Новогодний переполох

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На дачу, где живет грозный отставной генерал Морозов, съезжаются дети, чтобы всем вместе отпраздновать Новый год. Мягкотелый старший сын с пронырливой женой, второй сын с фальшивой семьей и дочка с парнем йоговегетарианцем. Все очень старательно веселятся, так как уверены, что именно в эти праздники будет решаться вопрос о наследстве. Гуляй, Вася!

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Отличная остроумная комедия со сложным зачином: успешно понаехавший в Москву Митя нечаянно делает предложение своей девушке, а признаться, что уже давно несчастливо женат, как-то неловко. Он едет в родную глубинку разводиться, но жена Василиса требует предъявить невесту. А еще хочет, чтобы Митя добыл ей нового мужа — под заказ. Рассказы

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Молодой писатель приносит в редакцию рукопись с четырьмя новеллами, его тут же признают неформатным и отправляют в корзину. Только до свалки рукопись не доходит, с ней случается самое главное — ее начинают читать самые разные люди, а мы видим на экране четыре оригинальные истории. Игра в правду

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Камерная комедия, состоящая из диалогов, от которых невозможно оторваться. Трое друзей собираются в квартире и вспоминают студенческую жизнь. Потом в гости приезжает Майя, в которую они все были когда-то влюблены. Бывшая звезда курса нынче в инвалидной коляске, и разговор как-то не клеится, пока компания не решает поиграть «В правду». Каникулы строгого режима

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Добрая история о том, как два беглых заключенных попали в детский пионерлагерь. Забавно наблюдать, как зэк, привыкший к жизни за решеткой, пытается прикинуться нормальным человеком. +1 (Плюс один)

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Блестящий, один из лучших моноспектаклей Евгения Гришковца. Автор и исполнитель в одном лице рассказывает все, что думает о жизни, о себе и о людях в целом. И вроде бы говорит о серьезных вещах, но порой невозможно удержаться от смеха — так точно он подмечает нелепые моменты действительности.