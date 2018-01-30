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Вышел трейлер фильма Содерберга, снятого на телефон
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Вышел трейлер фильма Содерберга, снятого на телефон 

Рамблер 30 января 2018
В Сети появился официальный трейлер фильма "Не в себе" от режиссера Стивена Содерберга.
Изюминкой киноленты стало то, что фильм был полностью снят на Iphone, а монтаж производился прямо на съемочной площадке.
В основе сюжета — повседневная жизнь молодой женщины, которую постоянно преследует незнакомый человек. Спустя какое-то время девушка начинает считать, что незнакомец — плод ее воображения, и попадает в психиатрическую лечебницу.
Стивен Содерберг срежиссировал множество известных и скандальных фильмов, в числе который "Девушка по вызову", главную роль в котором сыграла бывшая порноактриса "Саша Грэй", "Побочный эффект", и конечно же "Одиннадцать… ", "Двенадцать…" и "Тринадцать друзей Оушена".
В российском прокате фильм "Не в себе" появится 29 марта 2018 года.
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