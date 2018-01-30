Вышел трейлер фильма Содерберга, снятого на телефон

В Сети появился официальный трейлер фильма "Не в себе" от режиссера Стивена Содерберга

Изюминкой киноленты стало то, что фильм был полностью снят на Iphone, а монтаж производился прямо на съемочной площадке.

В основе сюжета — повседневная жизнь молодой женщины, которую постоянно преследует незнакомый человек. Спустя какое-то время девушка начинает считать, что незнакомец — плод ее воображения, и попадает в психиатрическую лечебницу.

Стивен Содерберг срежиссировал множество известных и скандальных фильмов, в числе который "Девушка по вызову", главную роль в котором сыграла бывшая порноактриса " Саша Грэй ", "Побочный эффект", и конечно же "Одиннадцать… ", "Двенадцать…" и "Тринадцать друзей Оушена".

В российском прокате фильм "Не в себе" появится 29 марта 2018 года.