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Netflix покажет постапокалиптический сериал «Дождь»
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Netflix покажет постапокалиптический сериал «Дождь» 

Рамблер 31 января 2018
Компания Netflix вновь приготовила для любителей телевизионных шоу приятный сюрприз. На этот раз — минисериал, рассказывающий о жизни в постапокалиптичном мире. Действие сюжета происходит в Дании, где, после выпадения токсичных осадков, 99% населения планеты погибло.
Детали сюжета держатся в секрете, но известно, что действие сериала будет происходит в мире, в котором человечество сгубил опасный вирус, передающийся по воде. А опасность для выживших представляет дождь.
Главные герои сериала — брат и сестра. Заканчивающиеся съестные припасы заставили их покинуть надежный бункер и отправиться на поиски провизии.
Кадр из сериала "Дождь"
Точной даты выхода сериала пока нет, но создатели обещают, что зрители смогут посмотреть шоу весной 2018 года.
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