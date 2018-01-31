Netflix покажет постапокалиптический сериал «Дождь»

Компания Netflix вновь приготовила для любителей телевизионных шоу приятный сюрприз. На этот раз — минисериал, рассказывающий о жизни в постапокалиптичном мире. Действие сюжета происходит в Дании, где, после выпадения токсичных осадков, 99% населения планеты погибло.

Детали сюжета держатся в секрете, но известно, что действие сериала будет происходит в мире, в котором человечество сгубил опасный вирус, передающийся по воде. А опасность для выживших представляет дождь.

Главные герои сериала — брат и сестра. Заканчивающиеся съестные припасы заставили их покинуть надежный бункер и отправиться на поиски провизии.

Кадр из сериала "Дождь"

Точной даты выхода сериала пока нет, но создатели обещают, что зрители смогут посмотреть шоу весной 2018 года.