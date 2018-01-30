Вышел трейлер фильма «Со дна вершины»

В сети появился официальный трейлер нового российского фильма "Со дна вершины".

Кинолента рассказывает историю молодого спортсмена Алексея, который в свои 17 лет уже успел стать чемпионом юношеской сборной по горным лыжам. Судьба благосклонна к Алексею: у него есть любимая девушка Лина, лучший друг Костя и амбициозные планы на будущее.

После несчастного случая в горах жизнь молодого человека кардинально меняется. Теперь Алексею предстоит пройти проверку на прочность и узнать, какова цена его дружбы и любви. Сюжет картины основан на реальных событиях.

В прокат фильм выйдет 1 марта.