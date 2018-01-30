Тест: ваша раса в фэнтези-мире

Многочисленные экранизации фэнтези-романов и видеоигр вознесли этот жанр на пик популярности. Пройдите наш тест и узнайте, представителем какого народа вы стали бы в мире меча, магии и захватывающих приключений.