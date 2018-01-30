Вышел первый трейлер «Человека-муравья и Осы» 

Студия Marvel выпустила дебютный тизер-трейлер своего нового супергеройского блокбастера «Человек-муравей и Оса».
После событий, показанных в фильме «Первый мститель: Противостояние», человеку-муравью придется очень непросто: агенты ФБР орудуют в его квартире, а отношения в семье висят на волоске.
Вместо того, чтобы восстановить свою жизнь, Скотт Лэнг (Пол Радд) снова встает на скользкую дорожку. На этот раз доктор Хэнк Пим (Майкл Дуглас) и его дочь Оса (Эванджелин Лили) просят Лэнга помочь в ответственной миссии.
В широкий прокат фантастический экшн «Человек-муравей и Оса» выйдет 5 июля.