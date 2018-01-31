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Тест: угадайте королевские роли актеров
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Монархи и звезды: угадайте королевские роли актеров
Рамблер
31 января 2018
Фото: Кадр из сериала "Тюдоры"
Комментарии
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Монархов мы часто представляем не по подлинным портретам, а по лицам талантливо сыгравших их актеров. Пройдите наш тест и вспомните королевские роли кинозвезд.
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