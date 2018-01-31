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Все фильмы Disney, которые выйдут в 2018 году
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Все фильмы Disney, которые выйдут в 2018 году 

Ivi.ru 31 января 2018
Фильмы Disney — праздник глаз и сердца. Поэтому зрители ждут этих премьер, а потом с удовольствием пересматривают полюбившиеся ленты.
Титр составил график выхода новых фильмов компании в 2018 году. Доставайте календари и фломастеры, будем отмечать дни. Наш must see — «Суперсемейка 2», конечно!

Черная Пантера / 26 февраля 2018 года

Кажется, что Ваканда — обычная территория дикой Африки. Но в её землях скрываются залежи уникального металла вибраниума, притягивающего недобрых людей, желающих заняться его добычей. До сих пор территорию спасал таинственный дух саванны — Чёрная Пантера. Спустя годы враг снова решил напасть, и на этот раз он заручился поддержкой современных технологий. Возродить легенду о Черной Пантере и защитить свою страну приходится молодому принцу Т`Чалле. Первые счастливчики, попавшие на предпоказ фильма, докладывают, что это лучший фильм Marvel.

Излом времени / 8 марта 2018 года

Отец Мег Мурри бесследно исчез, когда проводил научный эксперимент. Череда загадочных и таинственных событий отправляет девочку на поиски папы, компанию ей составят одноклассник и мелкий двоюродный братишка. Вместе они будут путешествовать во времени и через странные миры.

Мстители: Война бесконечности / 3 мая 2018 года

Долгожданный кроссовер по вселенной Marvel объединит десятки супергероев, которым предстоит вместе решить проблему галактического масштаба.

Соло: Звездные войны. Истории / 24 мая 2018 года

До премьеры фильма о молодом Хане Соло осталось совсем ничего, а все, что мы видели — две промо картинки и десяток фотографий со съемочной площадки. Disney, мы волнуемся.

Суперсемейка 2 / 14 июня 2018 года

Первый мультфильм о семейке супергероев, снятый совместно со студией Pixar, был огонь и получил заслуженный «Оскар». Конечно, мы ждем продолжения!

Человек-муравей и Оса / 5 июля 2018 года

Теперь у Скотта Лэнга есть помощница — Оса, которую играет Эванджелин Лилли.

Кристофер Робин / мировая премьера 1 августа 2018 года

Проект, основанный на классическом анимационном наследии студии, расскажет о выросшем Кристофере Робине. Теперь в его жизни нет места воображению, а все время отнимает бизнес. Однажды к нему домой заявляется старый друг Винни-Пух и зовет вернуться в Стоакровый лес. Главную роль в фильме сыграет Юэн МакГрегор, а точная дата российской премьеры все еще не определена.

Щелкунчик и четыре королевства / 1 ноября 2018 года

Главную роль в новом прочтении сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» сыграет МакКензи Фой, которую мы знаем как Ренесми, дочь Беллы и Эдварда в вампирской саге «Сумерки». Также в фильме играют Кира Найтли, Морган Фриман, Хелен Миррен и Сергей Полунин.

Ральф против интернета / 22 ноября 2018 года

Ральф и Ванилопа фон Кекс покинут зал игровых автоматов и отправятся покорять Интернет.

Мэри Поппинс возвращается / Декабрь 2018 года

Сиквел классического мюзикла 1964 года расскажет о новых приключениях Мэри и ее друга фонарщика Джека, которые встретятся со следующим поколением Бэнксов.
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