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Опубликован первый трейлер фильма «Довлатов»
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Опубликован первый трейлер фильма «Довлатов» 

Peopletalk 2 февраля 2018
Мы уже знаем, чем тебе заняться 1-го марта! В прокат выходит картина «Довлатов» с впечатляющим звездным составом: Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Данила Козловский и многие другие звезды. Кстати, в Сети уже появился трейлер!
Фильм рассказывает о нескольких днях из жизни одного из самых популярных русских прозаиков XX века Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х годов накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Ты будто оказываешься в той эпохе — светский Ленинград, киностудия «Ленфильм» и отчаянные попытки купить для своей дочери куклу, которую нигде не достать.
Фильм выходит в год юбилея Довлатова — в сентябре писателю исполнилось бы 75 лет.
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