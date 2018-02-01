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Вышел первый трейлер ужастика Hereditary
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Вышел первый трейлер ужастика Hereditary 

Игромания.ру 1 февраля 2018
На кинофестивале Sundance критики назвали семейную драму Hereditary («Наследственность») самым страшным фильмом в истории. Понять, что их так напугало, можно из первого трейлера ужастика. Отсутствие русской озвучки должно способствовать уменьшению числа возможных сюжетных спойлеров.
После смерти старейшей представительницы семьи Грэхем, Эллен, семья её дочери начинает открывать загадочные и всё более страшные секреты о своём происхождении. И чем больше они узнают, тем сильнее стремятся обмануть зловещую судьбу, которая им, похоже, досталась по наследству. Режиссёр и сценарист Ари Астер с помощью кошмарных видений внутреннего распада превращает семейную трагедию в нечто намного более зловещее.
Hereditary — это кинодебют режиссёра Ари Астера. В главных ролях мы увидим Тони Коллетт («Шестое чувство»), Гэбриэла Бирна («Подозрительные лица»), Энн Дауд («Рассказ служанки») и Алекс Вольф (The Naked Brothers Band). В США премьера фильма состоится 8 июня, о российском прокате пока не объявлялось.
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