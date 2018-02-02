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Располневшая Шарлиз Терон в тизере комедии «Талли»
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Располневшая Шарлиз Терон в тизере комедии «Талли» 

Журнал ОК! 2 февраля 2018
В Сети появился тизер комедии «Талли», главную роль в которой исполнила Шарлиз Терон. Режиссером проекта выступил Джейсон Райтман, а в продюсерских креслах оказались Диабло Коуди, А. Дж. Дикс («Эффект бабочки», «Счастливое число Слевина», «Суперзвезда»), Хелен Эстабрук («День труда», «Разрушение», «Одержимость», «Мне бы в небо»).
В центре сюжета — история о жизни многодетной мамочки, обремененной хлопотами по дому. Однако ее жизнь меняется, когда на помощь приходит няня. Если мамаше удастся немного потерпеть причуды полученной в подарок няни, она поймет, какое счастье привалило и ей, и детям! Если, конечно, удастся…
Картина выйдет в широкий прокат в апреле нынешнего года. Помимо Терон в съемках также задействованы Маккензи Дэвис, Рон Ливингстон, Эмили Хейн и другие.
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