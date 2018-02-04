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Вышел новый трейлер «Ходячих мертвецов»
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Вышел новый трейлер «Ходячих мертвецов» 

Игромания.ру 4 февраля 2018
Совсем скоро, 25 февраля, «Ходячие мертвецы» вернутся в эфир. Вторая половина восьмого сезона обещает быть суровой и напряжённой и вволю подергать за чувствительные струны поклонников сериала.
Это доказывает новый трейлер, в котором не следящие за свежими событиями постапокалипсиса могут найти порядочное количество сюжетных спойлеров.
В продолжении восьмого сезона нас ждёт прощание с одним из самых первых участников группы Рика Раймса, а завершатся события сезона эпическим противостоянием главных героев: самого Рика и наиболее опасного его противника, Нигана. Об этом свидетельствуют постеры, на одном из которых «Последняя битва» вынесена в слоган.
Будет ли эта битва последней для самого сериала, пока что неизвестно. Его зрительский рейтинг неуклонно падает, хотя даже при слабых просмотрах «Ходячие мертвецы» остаются одним из самых популярных шоу АМС. Так что можно ожидать новостей о продлении The Walking Dead на девятый сезон.
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