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Вышел первый трейлер фильма о приключениях Хана Соло
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Вышел первый трейлер фильма о приключениях Хана Соло 

ИА «Сусанин» 5 февраля 2018
Калифорния. США. В сети появился первый трейлер сольного фильма о приключениях Хана Соло. Небольшой минутный ролик студия Disney выложила на YouTube-канале Star Wars.
В коротком видео перед зрителями предстают исполнители главных ролей предстоящей ленты о приключениях молодого контрабандиста Хана Соло до его встречи с Люком Скайуокером.
В частности, на кадрах мелькают Вуди Харрельсон, сыгравший наставника Соло Беккета, «мать драконов» Эмилия Кларк в роли Киры и Дональд Гловер в образе Лэндо Калриссиана. При этом со спины показан сам Хан Соло в исполнении Олдена Эренрайка в компании Чубакки, которого сыграл Йонас Суотамо.
Режиссером ленты выступил Рон Ховард, известный по съемкам «Игры разума», «Нокдауна» и «Кода да Винчи». В прокат фильм выйдет под названием «Соло. Звездные войны: Истории» должен выйти предстоящей весной — 25 мая, при этом детали сюжета стали известны в середине января.
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