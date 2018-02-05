Стас Садальский выступил против Максима Галкина 

Недавно на Первом канале стартовало новое шоу "Звезды под гипнозом", ведущим которого стал Максим Галкин. Стас Садальский, как всегда, не смог остаться в стороне и высказал свое критическое мнение по поводу передачи. Артист не одобрил очередное шоу, но больше всего он остался недоволен появлением на экране Максима Галкина — Садальский считает, что телеведущего "слишком много" на телевидении.
«Кто идеолог этого примитива? Глупее и печальнее шоу трудно придумать! И жалко артистов, которые любыми способами пытаются засветится. Правда бездарно получается, хуже всех у Максим Г. Костя, ну Константин Львович — вы, по-моему, остались единственный кто ходит под гипнозом Максима Г. Ну может уже хватит его, уж очень много!» — возмутился Садальский.
Отметим, что пользователи полностью поддержали Стаса. Большинство телезрителей остались недовольны новым шоу и высказали довольно негативное мнение по поводу программы.
"Мне тоже не понравилось", "Такая бредятина", "Одно то, что там один Галкин.. противно смотреть.. Бездарность пробивает себе дорогу под лозунгом" я все могу", "Абсолютно согласна со всеми комментариями! Худшего "шоу" я не видела! Первый канал изживает себя!", — возмущены телезрители.