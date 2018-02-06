Почему бы и нет: снят трейлер несуществующего фильма 

На протяжении нескольких недель на просторах интернета можно было увидеть тизеры к спин-оффу "Крокодила Данди". В съемках трейлера участвовали такие звездные личности как Айла Фишер, Марго Робби, Рассел Кроу, Хью Джекман, Крис и Лиам Хемсворты.
У многих пользователей возникли сомнения насчет продолжения культового фильма и не слишком убедительного трейлера. И, как выяснилось, подозрения были небезосновательны — на Супербоуле был представлен полный ролик, который явно дал всем понять, что перед ними не что иное, как реклама. Реклама Австралии, созданная с целью привлечения туристов.