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В новом боевике Дуэйн Джонсон лишился ноги
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В новом боевике Дуэйн Джонсон лишился ноги 

Рамблер 6 февраля 2018
Для тех, кто соскучился по Дуэйну "Скале" Джонсону, у нас хорошие новости: очередная лента с участием актера выходит в широкий прокат летом.
В новой картине "Небоскреб" актер выступит в роли бывшего агента ФБР, потерявшего ногу на одном их служебных заданий. Трейлер был продемонстрирован студиями Universal Pictures и Legendary на финальном матче за звание чемпиона национальной футбольной лиги США.
В картине с Джонсоном так же снялись Пабло Шрайбер, Роланд Мюллер и Нив Кэмпбелл.
Режиссером и сценаристом фильма стал Роусон Маршалл Требер, известный по комедии "Мы — Миллеры".
Премьера в России назначена на 12 июля.
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