10 лучших фильмов с Эштоном Катчером 

Сегодня, 7 февраля, любимый зрителями (и Милой Кунис), но не слишком любимый кинокритиками Эштон Катчер отмечает круглую дату — 40-летие.
В честь дня рождения актера мы решили вспомнить самые известные его роли в кино — фильмы, которые зрители помнят и пересматривают до сих пор, несмотря на то, что на том же Rotten Tomatoes у Эштона всего один фильм с нормальным рейтингом на десятки с рейтингом «гнилым».
Эффект бабочки (2004)
Актеры: Эштон Катчер и Эми Смарт
О чем фильм:
Мир — это то, что ты о нем думаешь. Однажды молодой человек понимает, что может изменить свою жизнь, меняя воспоминания о прошлом. Одновременно меняется настоящее и будущее, люди и вещи вокруг него. Но вот герой осознает, что погрузился слишком далеко в таинственные глубины бытия. В этой зыбкой ситуации он ищет единственное воспоминание, которое вернет ему подлинную жизнь и любовь.
Спасатель (2006)
Актеры: Кевин Костнер, Эштон Катчер, Сила Уорд, Джон Херд
О чем фильм:
После трагической гибели его команды легендарного спасателя на воде Бена Рендалла посылают преподавать в элитной школе для тренировки береговых спасателей. Пытаясь справиться с потерей своих друзей, он с головой погружается в преподавание, переворачивая программу с ног на голову своими неординарными методами обучения.
Кадр из фильма "Спасатель"
Среди его учеников оказывается и невероятно самоуверенный молодой чемпион по плаванию, Джейк Фишер, который полон решимости стать лучшим.
Где моя тачка, чувак? (2000)
Актеры: Эштон Катчер, Шонн Уильям Скотт, Дженнифер Гарнер
О чем фильм:
Для двух придурковатых приятелей ночь прошла просто великолепно. Одна проблема — они ничего не могут вспомнить, в том числе и место, где они оставили машину. Единственное, что они точно знают — в холодильнике лежит годовой запас пудинга, а их подружки дуются из-за того, что они забыли о годовщине. Для того чтобы наладить отношения с ними, друзьям надо найти подарки, подготовленные как раз для этого случая. Но это не легко — они находятся в машине. Друзья решают вернуться и выяснить, что они делали вчера? — возможно, это их выведет к пропавшей машине. И это путешествие круто изменит их жизнь.
Больше, чем любовь (2005)
Актеры: Эштон Катчер, Аманда Пит, Кэтрин Хан, Кэл Пенн, Али Лартер
О чем фильм:
Молодой человек и девушка знакомятся в самолете, но вскоре расстаются. В течение семи последующих лет то встречаются, то расстаются вновь. И только позже они понимают, что все это время искали друг друга и то, что было простой случайностью, на самом деле — любовь…
Больше чем секс (2011)
Актеры: Эштон Катчер, Натали Портман
О чем фильм:
Романтическая комедия о том, как легко мужчины и женщины вступают в сексуальную связь, но как трудно им достичь эмоциональной близости. Главных героев связывают только сексуальные отношения, но со временем они понимают, что на смену физиологическим инстинктам приходит нечто большее.
Однажды в Вегасе (2008)
Актеры: Камерон Диаз, Эштон Катчер, Куин Латифа, Лэйк Белл, Кристен Риттер, Зак Галифианакис
Кадр из фильма "Однажды в Вегасе"
О чем фильм:
После ночи кутежа в Городе Грехов двое совершенно незнакомых людей просыпаются в одной постели и пытаются восстановить ход событий вечера. Оказывается, они поженились и взяли огромный джек-пот. И вот на свежую голову молодожены (каждый сам про себя) разрабатывают план, как отделаться от своей "второй половины" и получить весь куш. Там, где замешаны деньги, нет места любви. Хотя в Вегасе случается всякое…
Оптом дешевле (2003)
Актеры: Стив Мартин, Том Уэллинг, Хилари Дафф, Эштон Катчер, Джаред Падалеки
О чем фильм:
Удачливый футбольный тренер команды маленького городка и его жена живут просто замечательно со своими двенадцатью детьми. Когда отец получает приглашение в серьезную команду, то переезд в большой город, увеличившийся объем работы и прочие неурядицы меняют жизнь семьи кардинальным образом.
День святого Валентина (2010)
Актеры: Тофер Грейс, Брэдли Купер, Эмма Робертс, Энн Хэтэуэй, Ширли МакЛэйн, Джессика Альба, Джессика Бил, Эштон Катчер, Дженнифер Гарнер, Патрик Демпси, Джулия Робертс, Тейлор Лотнер, Джо Джонас, Тейлор Свифт, Джейми Фокс, Куин Латифа
О чем фильм:
Очередная романтическая комедия от Гэрри Маршалла — создателя таких культовых картин, как «За бортом», «Красотка» и «Сбежавшая невеста». «День святого Валентина» структурой напоминает не менее культовую «Реальную любовь»: судьбы многих влюбленных и одиноких сердец в Лос-Анджелесе переплетаются в ожидании одного единственного Дня — Дня всех влюбленных — Дня святого Валентина.
Молодожены (2003)
Актеры: Эштон Катчер, Бриттани Мерфи
Кадр из фильма "Молодожены"
О чем фильм:
Том — рабочий парень, а Сара — дочь богатых, кичливых родителей. После знакомства на пляже они влюбляются и женятся. Но медовый месяц совсем не так безмятежен, как предполагалось раньше, и пара скоро начинает задаваться вопросом: продлится ли этот месяц на всю жизнь?
Угадай, кто? (2005)
Актеры: Берни Мак, Эштон Катчер, Зои Салдана
О чем фильм:
Перси Джонс свято верит в то, что он всегда прав, особенно, если дело касается благосостояния его семьи. Поэтому еще до того, как его дочь Тереза приводит домой своего нового парня Саймона, он решает все о нем разузнать, ведь нет на свете мужчины достойного ее. На бумаге все выглядит более чем прекрасно, куда лучше, чем обычно: у парня хорошее образование, отличная работа, многообещающее будущее. Перси не известна только одна деталь: Саймон Грин — белый. И все бы ничего, если бы Саймон не захотел жениться на его дочери…