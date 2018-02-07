10 лучших фильмов с Эштоном Катчером

В честь дня рождения актера мы решили вспомнить самые известные его роли в кино — фильмы, которые зрители помнят и пересматривают до сих пор, несмотря на то, что на том же Rotten Tomatoes у Эштона всего один фильм с нормальным рейтингом на десятки с рейтингом «гнилым». Эффект бабочки (2004)

О чем фильм:

Мир — это то, что ты о нем думаешь. Однажды молодой человек понимает, что может изменить свою жизнь, меняя воспоминания о прошлом. Одновременно меняется настоящее и будущее, люди и вещи вокруг него. Но вот герой осознает, что погрузился слишком далеко в таинственные глубины бытия. В этой зыбкой ситуации он ищет единственное воспоминание, которое вернет ему подлинную жизнь и любовь. Спасатель (2006)

О чем фильм:

После трагической гибели его команды легендарного спасателя на воде Бена Рендалла посылают преподавать в элитной школе для тренировки береговых спасателей. Пытаясь справиться с потерей своих друзей, он с головой погружается в преподавание, переворачивая программу с ног на голову своими неординарными методами обучения.

Кадр из фильма "Спасатель"

Среди его учеников оказывается и невероятно самоуверенный молодой чемпион по плаванию, Джейк Фишер, который полон решимости стать лучшим. Где моя тачка, чувак? (2000)

О чем фильм:

Для двух придурковатых приятелей ночь прошла просто великолепно. Одна проблема — они ничего не могут вспомнить, в том числе и место, где они оставили машину. Единственное, что они точно знают — в холодильнике лежит годовой запас пудинга, а их подружки дуются из-за того, что они забыли о годовщине. Для того чтобы наладить отношения с ними, друзьям надо найти подарки, подготовленные как раз для этого случая. Но это не легко — они находятся в машине. Друзья решают вернуться и выяснить, что они делали вчера? — возможно, это их выведет к пропавшей машине. И это путешествие круто изменит их жизнь. Больше, чем любовь (2005)

Актеры: Эштон Катчер, Аманда Пит , Кэтрин Хан, Кэл Пенн, Али Лартер

О чем фильм:

Молодой человек и девушка знакомятся в самолете, но вскоре расстаются. В течение семи последующих лет то встречаются, то расстаются вновь. И только позже они понимают, что все это время искали друг друга и то, что было простой случайностью, на самом деле — любовь… Больше чем секс (2011)

О чем фильм:

Романтическая комедия о том, как легко мужчины и женщины вступают в сексуальную связь, но как трудно им достичь эмоциональной близости. Главных героев связывают только сексуальные отношения, но со временем они понимают, что на смену физиологическим инстинктам приходит нечто большее. Однажды в Вегасе (2008)

Кадр из фильма "Однажды в Вегасе"

О чем фильм:

После ночи кутежа в Городе Грехов двое совершенно незнакомых людей просыпаются в одной постели и пытаются восстановить ход событий вечера. Оказывается, они поженились и взяли огромный джек-пот. И вот на свежую голову молодожены (каждый сам про себя) разрабатывают план, как отделаться от своей "второй половины" и получить весь куш. Там, где замешаны деньги, нет места любви. Хотя в Вегасе случается всякое… Оптом дешевле (2003)

О чем фильм:

Удачливый футбольный тренер команды маленького городка и его жена живут просто замечательно со своими двенадцатью детьми. Когда отец получает приглашение в серьезную команду, то переезд в большой город, увеличившийся объем работы и прочие неурядицы меняют жизнь семьи кардинальным образом. День святого Валентина (2010)

О чем фильм:

Молодожены (2003) Очередная романтическая комедия от Гэрри Маршалла — создателя таких культовых картин, как «За бортом», «Красотка» и «Сбежавшая невеста». «День святого Валентина» структурой напоминает не менее культовую «Реальную любовь»: судьбы многих влюбленных и одиноких сердец в Лос-Анджелесе переплетаются в ожидании одного единственного Дня — Дня всех влюбленных — Дня святого Валентина.

Актеры: Эштон Катчер, Бриттани Мерфи

Кадр из фильма "Молодожены"

О чем фильм:

Том — рабочий парень, а Сара — дочь богатых, кичливых родителей. После знакомства на пляже они влюбляются и женятся. Но медовый месяц совсем не так безмятежен, как предполагалось раньше, и пара скоро начинает задаваться вопросом: продлится ли этот месяц на всю жизнь? Угадай, кто? (2005)

О чем фильм:

Перси Джонс свято верит в то, что он всегда прав, особенно, если дело касается благосостояния его семьи. Поэтому еще до того, как его дочь Тереза приводит домой своего нового парня Саймона, он решает все о нем разузнать, ведь нет на свете мужчины достойного ее. На бумаге все выглядит более чем прекрасно, куда лучше, чем обычно: у парня хорошее образование, отличная работа, многообещающее будущее. Перси не известна только одна деталь: Саймон Грин — белый. И все бы ничего, если бы Саймон не захотел жениться на его дочери…