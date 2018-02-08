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Первый трейлер фильма «Титан» с Сэмом Уортингтоном
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Первый трейлер фильма «Титан» с Сэмом Уортингтоном 

Киноафиша 8 февраля 2018
В сети появился первый трейлер фантастического триллера «Титан» с Сэмом Уортингтоном в главной роли. Режиссерское кресло на съемках киноленты доверили Леннарту Раффу.
Судя по трейлеру, Сэм Уортингтон сыграл военного Рика, готового рискнуть собственной жизнью ради будущего человечества. Его персонаж верит в то, что уже через десять лет особых ресурсов на Земле не останется. Человечество будет умирать от голода, но выход все-таки есть. Он решается стать одним из тех, кто отправится на планету Титан, и проходит через изнуряющие тренировки. Правда, тренировками его подготовка к переселению не исчерпывается. Рику делают инъекции неизвестного препарата. В скором времени с ним начинают происходить странные вещи. Тело солдата меняется, и он превращается в новое существо. О честности исследования, частью которого стал персонаж Сэма Уортингтона, говорить не приходится.
Кроме Уортингтона, в «Титане» также снимались Тейлор Шиллинг, Том Уилкинсон, Агнесс Дейн и многие другие. В российский прокат фильм выходит с 12 апреля 2018 года.
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