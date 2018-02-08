Первый трейлер фильма «Титан» с Сэмом Уортингтоном

В сети появился первый трейлер фантастического триллера «Титан» с Сэмом Уортингтоном в главной роли. Режиссерское кресло на съемках киноленты доверили Леннарту Раффу.

Судя по трейлеру, Сэм Уортингтон сыграл военного Рика, готового рискнуть собственной жизнью ради будущего человечества. Его персонаж верит в то, что уже через десять лет особых ресурсов на Земле не останется. Человечество будет умирать от голода, но выход все-таки есть. Он решается стать одним из тех, кто отправится на планету Титан, и проходит через изнуряющие тренировки. Правда, тренировками его подготовка к переселению не исчерпывается. Рику делают инъекции неизвестного препарата. В скором времени с ним начинают происходить странные вещи. Тело солдата меняется, и он превращается в новое существо. О честности исследования, частью которого стал персонаж Сэма Уортингтона, говорить не приходится.