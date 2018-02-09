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Том Харди становится суперзлодеем в трейлере «Веном»
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Том Харди становится суперзлодеем в трейлере «Веном» 

Sunmag 9 февраля 2018
Том Харди возвращается на большие экраны с блокбастером «Веном», который — если вы любите комиксы Marvel — определенно не стоит пропускать. Нас ждет история журналиста Эдди Брока (того самого, которого разоблачил Питер Паркер). В его тело вселяется инопланетное существо — паразит Веном, который был придуман еще в 1988 году. Эдди обретает невиданные способности, но вместе с тем и меняется навсегда, превратившись в безжалостного монстра.
Человека-Паука мы в трейлере, который как раз появился в Сети, не видим (по слухам, он появится в фильме, но это маловероятно), зато узнаем историю становления суперзлодея — пока что испуганного и загнанного полицией Сан-Франциско. В фильме также снялись Мишель Уильямс, Риз Ахмед и Вуди Харрельсон. Любопытно, что первый трейлер не вызвал должного восторга у поклонников Marvel, они были раздосадованы отсутствием кадров с Веномом и заметили, что конвульсии Эдди Брока во время МРТ скорее комичны, нежели нестерпимы. В любом случае, нужно дождаться премьеры и составить собственное мнение. В нашем прокате «Веном» — в октябре.
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