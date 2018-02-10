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Вышел тизер фильма «Веном» с Томом Харди
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Вышел тизер фильма «Веном» с Томом Харди 

Рамблер 10 февраля 2018
В Сети появился трейлер фильма "Веном", главную роль в котором исполняет актер Том Харди.
В новом фильме о вселенной Marvel зрители увидят приключения одного из самых заклятых врагов Человека-паука — Венома.
Персонаж появился еще в 1988 году на страницах комиксов Marvel и изначально задумывался как суперзлодей, но затем в сюжет были внесены кое-какие изменения, которые сделали характер героя не таким однозначным.
Кадр из фильма "Веном"
Зрителям расскажут историю журналиста Эдди Брока (именно того, которого разоблачил Питер Паркер). В его тело вселяется некое существо-паразит, которое дает Эдди поразительные способности, а вместе с ними и необратимые изменения.
В кинотеатрах фильм появится 4 октября 2018 года.
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