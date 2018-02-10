Вышел тизер фильма «Веном» с Томом Харди

В Сети появился трейлер фильма "Веном", главную роль в котором исполняет актер Том Харди

В новом фильме о вселенной Marvel зрители увидят приключения одного из самых заклятых врагов Человека-паука — Венома.

Персонаж появился еще в 1988 году на страницах комиксов Marvel и изначально задумывался как суперзлодей, но затем в сюжет были внесены кое-какие изменения, которые сделали характер героя не таким однозначным.

Кадр из фильма "Веном"

Зрителям расскажут историю журналиста Эдди Брока (именно того, которого разоблачил Питер Паркер). В его тело вселяется некое существо-паразит, которое дает Эдди поразительные способности, а вместе с ними и необратимые изменения.

В кинотеатрах фильм появится 4 октября 2018 года.