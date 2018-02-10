Появился ролик нового «Гринча-похитителя Рождества»

В Сети появился ролик «Гринча-похитителя Рождества»

Мультфильм по мотивам знаменитого кино о "Гринче-похитителе Рождества" выйдет еще не скоро. Создатели наметили премьеру ремейка о зеленом злобном монстре, ненавидящем Рождество, на ноябрь 2018 года. Но уже сейчас можно посмотреть на стиль, в котором будет выполнен весь мультик.

В честь открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане киностудия Illumination выпустила промо-тизер нового Гринча. Герой 30-секундного ролика успешно выступает на чемпионате по фигурному катанию. Но затем оказывается, что это была лишь его разыгравшаяся фантазия.

Кое-кто из пользователей выразил мнение, что еще слишком рано публиковать промо-видео к мультфильму, который выйдет лишь в ноябре. А более позитивно настроенные фанаты фильма считают, что это отличный повод скрасить ожидание.