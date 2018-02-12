Скоро перезапустят сериал «Зачарованные»

Канал CBS Television сообщил, что собирается перезапустить популярный сериал про сестер-ведьм «Зачарованные». Однако подробности кастинга актеров заставили фанатов не ликовать, а возмущаться решением телевизионщиков.

Сериал «Зачарованные» стал настоящим феноменом своего времени, в 2000-х большинство девочек смотрели историю про трех сестер, которые сражаются со злом, а заодно строят свою семью: встречаются с парнями, выходят замуж, рожают детей. Больше обсуждали даже любовь Фиби и Коула и Пайпер и Лео, чем демонов. И вот новость, которая должна была стать радостной, неожиданно огорчила поклонников сериала. Канал CBS Television решил не просто перезапустить сериал, но и осовременить его, а также выпустить материал, соответствующий духу времени: с представителями меньшинств и разных рас, а главные героини — ярые феминистки.

Тремя главными персонажами вместо прежних сестер будут ученицы колледжа Мел, Мэдисон и Мэйси. Мэйси Пруитт немного за двадцать, она ботаник со степенью кандидата физико-математических наук, её сверхспособность ‒ телекинез. Мел — уверенная в себе феминистка и лесбиянка, которая встречается с детективоv Су Чжин. Мел останавливает время. Младшая сестра Мэдисон любит быть в центре внимания, занимается чирлидингом и входит в женское студенческое сообщество. Мэдисон читает чужие мысли. Нового ангела-хранителя будут звать Гарри и его описывают как «дьявольски привлекательного». Сейчас идет кастинг актеров, в конце 2018 года сериал собираются уже запустить.

Фанаты боятся, что история про добрых девушек станет женской версией супермена и превратится в сплошные политические лозунги. «Они зациклились на меньшинствах» «Смотреть не буду… Лучше закачаю нормальных зачарованных и пересмотрю в сотый раз, чем это» «Весь сериал решили испоганить» «Кто-нибудь, скажите им, пусть остановятся! Не надо портить лучший сериал моего детства» «Это плевок мне в душу просто…» «Ужас, изуродовали!» «Назовите как-то по-другому! Зачем портить святое..» «Зачем они рушат наше детство?» Актриса Холли Мэри Комбс , которая сыграла в оригинальном сериале Пайпер, напомнила, что в «Зачарованных» уже были сестры на букву М, которые оказались мелочными и злыми. Холли вообще сказала, что ее переполняет столько слов, что их даже не выразить.

Сериал «Зачарованные» впервые вышел на экраны в октябре 1998 года. Добрые сестры покорили мир, а актрисы, их сыгравшие, пожинают плоды своей работы до сих пор. Как раз недавно мы вспоминали, как они выглядят сейчас.