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Кто займет трон в «Игре престолов»
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Кто займет трон в «Игре престолов» 

Рамблер 12 февраля 2018
Фото: Рамблер
Фанаты сериала "Игра престолов" в ожидании финального сезона развлекают себя тем, что пытаются угадать, чьим же станет железный трон.
Один из поклонников вычислил вероятного претендента на трон, исходя из общего времени, проведенного на экране. Результатами подсчетов он поделился на портале Reddit.
Согласно вычислениям фаната, трон может достанется Джону Сноу, который провел на экране 5 часов 38 минут. Конкуренцию ему составляет Тирион Ланистер, отстающий всего на одну минуту.
Дейнерис Таргариен, также сражающаяся за престол, присутствует в сериале 4 часа 36 минут и становится третьей в очереди.
Остальные серьезно отстают от тройки лидеров: Санса Старк и Серсея Ланистер — 3 часа 58 минут, Арья Старк — 3 часа 44 минуты.
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