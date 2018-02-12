Тест: хорошо ли вы помните «Москва слезам не верит»? 

11 февраля 1980 года на экраны вышел фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". История о трех провинциалках, приехавших покорять Москву и искать свое счастье, покорила сердца миллионов советских людей.
Фильм стал культовым и в 1981 году стал лауреатом премии "Оскар" в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Одну из главных ролей в картине сыграла супруга режиссера, Вера Алентова, роли ее подруг блистательно исполнили Раиса Рязанова и Ирина Муравьева. А что еще вы помните о знаменитом фильме?