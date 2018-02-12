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«Пятьдесят оттенков свободы» бьет рекорды
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«Пятьдесят оттенков свободы» бьет рекорды 

Рамблер 12 февраля 2018
Эротическая мелодрама "Пятьдесят оттенков свободы" возглавила американский прокат по итогам прошедших выходных с результатом 38,8 миллиона долларов. Международные сборы составили около 100 миллионов долларов.
Интересно, что общая выручка трилогии превысила миллиард долларов, а затраты на производство всех фильмов составили всего 150 миллионов долларов.
Из-за резкого снижения выручки за вторую часть франшизы продюсеры приняли решение не делить третью книгу писательницы Э. Л. Джеймс на две части, а выпустить финал одной картиной. И прокат третьей части подтвердил, что это было правильное решение: у нее оказались самые худшие показатели.
Однако на последнюю часть было затрачено не так много средств, потому что студия снимала второй и третий фильм одновременно.
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