«Пятьдесят оттенков свободы» бьет рекорды

Эротическая мелодрама "Пятьдесят оттенков свободы" возглавила американский прокат по итогам прошедших выходных с результатом 38,8 миллиона долларов. Международные сборы составили около 100 миллионов долларов.

Интересно, что общая выручка трилогии превысила миллиард долларов, а затраты на производство всех фильмов составили всего 150 миллионов долларов.

Из-за резкого снижения выручки за вторую часть франшизы продюсеры приняли решение не делить третью книгу писательницы Э. Л. Джеймс на две части, а выпустить финал одной картиной. И прокат третьей части подтвердил, что это было правильное решение: у нее оказались самые худшие показатели.

Однако на последнюю часть было затрачено не так много средств, потому что студия снимала второй и третий фильм одновременно.